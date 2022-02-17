Екатерина Олькина рассказала о своей роли в новом сериале «Технарь»

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Синтия Никсон, сыгравшая Миранду в сериале "Секс в большом городе" и его сиквеле "И просто так", ответила на критику своего персонажа. По мнению зрителей, характер Миранды разительно изменился по сравнению с привычным сериальным образом. В "И просто так" она влюбляется в небинарного персонажа (Сара Рамирес), злоупотребляет алкоголем и стремится завершить многолетнюю любовную историю с мужем Стивом (Дэвид Эйгенберг). Поклонники сериала посчитали, что это мало похоже на уравновешенный и серьезный характер Миранды в оригинальном шоу.

