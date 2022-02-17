Екатерина Олькина рассказала о своей роли в новом сериале «Технарь»
Актриса театра и кино Екатерина Олькина специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне назвали лучшие подарки на 23 Февраля
Подарки на 23 февраля не нужны 15% мужчин, а не получит их каждый четвертый, говорится в исследовании сервиса SuperJob.ru. Для 13% лучшим презентом являются деньги. О любви, заботе и особом внимании в праздничный день мечтают 8% респондентов. 7% хотели бы получить 23 февраля что-нибудь из одежды. 6% признаются, что им все равно, какой подарок им преподнесут в "мужской день". Техника или новый телефон порадовали бы 5% опрошенных.
Екатерина Олькина: «Я рада, что в этом опросе хотя бы не фигурировал дезодорант. Девушки, давайте же удивим наших мужчин и порадуем их каким-нибудь неожиданным сюрпризом. Даже если он не служил в армии, он же защитник и прежде всего ваш», - сказала актриса.
В ЛДПР предложили ограничить рекламу на телевидении
Группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, запрещающий прерывать рекламой транслируемые в период с 18.00 до 23.00 телепередачи и фильмы, документ опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.
Екатерина Олькина: «С одной стороны, меня такая инициатива радует, так можно будет смотреть сериалы с моим участием без перерывов на рекламу. Но, с другой стороны, а если захочется чайку? Что же теперь совсем чай не пить с 18 до 23?» - задалась вопросом она.
Синтия Никсон ответила на критику сиквела "Секса в большом городе"
Синтия Никсон, сыгравшая Миранду в сериале "Секс в большом городе" и его сиквеле "И просто так", ответила на критику своего персонажа. По мнению зрителей, характер Миранды разительно изменился по сравнению с привычным сериальным образом. В "И просто так" она влюбляется в небинарного персонажа (Сара Рамирес), злоупотребляет алкоголем и стремится завершить многолетнюю любовную историю с мужем Стивом (Дэвид Эйгенберг). Поклонники сериала посчитали, что это мало похоже на уравновешенный и серьезный характер Миранды в оригинальном шоу.
Екатерина Олькина: «Мне, кажется, персонажи часто поступают не так, как того ожидает зритель, но это и замечательно. Иначе было бы скучно кино смотреть. И я как актриса поддерживаю желание сценаристов удивлять зрителя. И вести персонажа в совершенно неожиданном направлении», - добавила собеседница НСН.
В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера детектива «Технарь»
Это совместный проект кинокомпании «Щука» и Первого канала. Режиссером проекта выступил Душан Глигоров — режиссер оригинального сериала KION «Хрустальный», который был признан кинокритиками одним из лучших проектов 2021 года.
Екатерина Олькина: «Я сыграла в нем главную женскую роль, супругу талантливого и успешного программиста Одинцова. И вот мою героиню похищают злоумышленники, и теперь мой муж вынужден применить свои профессиональные навыки в их личных, корыстных целях, чтобы спасти свою семью. Но это только часть сюжета. Самым интересным для зрителей будет складывать из воспоминаний главных героев общий пазл их очень сложных взаимоотношений», - рассказала она.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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