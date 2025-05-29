Джокер, Губер и «Уэмбли»: Артур Беркут о трансформации рока и легендах
Дмитрий Губерниев – это ходячая рок-энциклопедия, сказал в эфире НСН Артур Беркут, вспомнив легендарный фестиваль Live Aid и похвалив Квентина Тарантино с Хоакином Фениксом.
Музыка: от Питера до «Уэмбли»
Известный рок-музыкант, экс-вокалист групп «Ария» и «Автограф» Артур Беркут, отметивший на днях День рождения, в интервью НСН рассказал о трансформации металла и коллаборации с Дмитрием Губерниевым, а также вспомнил самый легендарный концерт.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Проводы весны и встреча лета ознаменуются большим количеством интересных рок-концертов. Антон Беляев с шоу LAB соберет 30-тысячную «ВТБ Арену», «Ленинград» даст в выходные сразу три концерта в Новосибирске. Гарик Сукачев выступит в Ярославле, Светлана Сурганова порадует фанатов в Могилеве, «КняZz» встретит лето в Твери, «Чайф» - в Калининграде, «Uma2rman» - в Питере, а группа «СерьГа» 1 июня отметит День рождения.
Ну а Артур Беркут отпразднует День рождения на сцене уже в пятницу. Он пообещал на концерте сюрпризы и гостей, а также рассказал, как изменился металл по сравнению с 1990-ми.
«Мы обычно составляем сет-лист прямо перед выходом на сцену. Так что я на самом деле не знаю, что мы будем петь. Конечно же, мы обязательно включим туда самые известные композиции, которые давно проверены временем, не обойдется без каких-то новых песен, при этом вас будут ждать неожиданные гости и сюрпризы. Что касается перемен, музыка обрела совсем иной характер. Даже если это металл, все равно в том виде, в котором эта музыка подавалась в 90-х, это уже неинтересно публике. Потому что у нас сейчас настолько продвинутая публика, у них есть интернет, есть последние релизы, которые выходят в разных странах, они могут понять, отличить этот металл от того металла. Это раньше ничего не было. Сейчас все совсем другое, и это очень хорошо. Потому что музыка, металл идет в ногу со временем. Используются какие-то электронные, индастриал-вещи. Я за то, чтобы все-таки музыка была обновленной», - подчеркнул музыкант.
Он также рассказал об участии группы «Автограф» в легендарном фестивале Live Aid, который прошел в июле 1985 года на лондонском «Уэмбли» и Стадионе имени Кеннеди в Филадельфии (США).
«Это уникальный концерт, который был почти 40 лет тому назад, на котором выступали все звезды: Стинг, Led Zeppelin, последний раз вышел Фредди Меркьюри на сцену с группой Queen. Мы выступали в Москве, это был телемост из "Останкино", и нам дали там сыграть целых две песни. Как раз после этого нас узнали и мы поехали в длительную поездку по Соединенным Штатам. Я когда посмотрел на эту публику и на то, кто стоит на сцене, мне плохо стало. Принца Чарльза с принцессой Дианой я не видел, честно говоря. Я видел огромное количество народа, Филадельфия, и "Уэмбли" - аудитория была многотысячная», - рассказал Беркут.
Театр и шоу-бизнес: Губер, Безруков и «морж»
По данным «Kassir.ru», в числе самых востребованных спектаклей выходных «Морж, учитель и поэт» в МХТ имени Чехова и «Граф Орлов» в Московском театре оперетты.
Театралы Петербурга идут на «Лебединое озеро», в Астрахани выбрали «Пеппи и море», а в Калининграде «Хулигана» с Сергеем Безруковым.
Ну а Артур Беркут рассказал о коллаборации с телеведущим Дмитрием Губерниевым (на фото), у которого есть собственная рок-группа.
«Мы с ним не одну, много песен записали. Он обожает такую музыку. Причем самое интересное, что Дмитрий знает даты выходов альбомов, даты рождения и смерти музыкантов, кто когда уходил и приходил – это просто фантастическая, ходячая рок-энциклопедия! Один раз у меня был концерт и мы там познакомились. Он говорит: "Давай что-нибудь вместе споем". Я ответил: "Вообще не вопрос". Мы спели какую-то песню, может быть, что-то из "Арии". При этом он очень любит "Автограф", так же, как и я. Наша любимая песня, которую мы вместе поем, это "О, мой мальчик". Мы записали вместе песню "Победителей не судят", она вошла в одноименный альбом группы "Артур Беркут". Он замечательно ее исполнил, просто зажигалка!» - восхитился музыкант.
Кино: Джокер и царь драконов
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут семейное фэнтези «Снежный человек» и китайский мультик «Нэчжа побеждает царя драконов», ставший самым кассовым мультфильмом в мировой истории.
Ну а Артур Беркут рассказал, почему перевоплотился в Джокера на обложке сингла «Страх».
«Я посмотрел фильм, мне он очень понравился. Причем я до этого смотрел интервью с Дэвидом Леттерманом главного героя этого фильма, Хоакина Феникса. И мне показалось, что главный герой просто уходит в какой-то астрал. Мне было интересно, как это все произойдет - и произошло это все фантастически. Я не имею в виду Джокера, а вообще этого актера. Мне очень понравилось», - подчеркнул музыкант.
Он также назвал любимые фильмы и режиссеров.
«Могу отметить "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", например. При этом самый главный режиссер для меня — это Леонид Гайдай, все его фильмы его просто обожаю. Еще Квентин Тарантино. Некоторые могут сказать, что он такой напыщенный, надутый, а я так не считаю. Ну, и, конечно, Стивен Спилберг», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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