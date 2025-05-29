Джокер, Губер и «Уэмбли»: Артур Беркут о трансформации рока и легендах

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Известный рок-музыкант, экс-вокалист групп «Ария» и «Автограф» Артур Беркут, отметивший на днях День рождения, в интервью НСН рассказал о трансформации металла и коллаборации с Дмитрием Губерниевым, а также вспомнил самый легендарный концерт.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Проводы весны и встреча лета ознаменуются большим количеством интересных рок-концертов. Антон Беляев с шоу LAB соберет 30-тысячную «ВТБ Арену», «Ленинград» даст в выходные сразу три концерта в Новосибирске. Гарик Сукачев выступит в Ярославле, Светлана Сурганова порадует фанатов в Могилеве, «КняZz» встретит лето в Твери, «Чайф» - в Калининграде, «Uma2rman» - в Питере, а группа «СерьГа» 1 июня отметит День рождения.

Ну а Артур Беркут отпразднует День рождения на сцене уже в пятницу. Он пообещал на концерте сюрпризы и гостей, а также рассказал, как изменился металл по сравнению с 1990-ми.

«Мы обычно составляем сет-лист прямо перед выходом на сцену. Так что я на самом деле не знаю, что мы будем петь. Конечно же, мы обязательно включим туда самые известные композиции, которые давно проверены временем, не обойдется без каких-то новых песен, при этом вас будут ждать неожиданные гости и сюрпризы. Что касается перемен, музыка обрела совсем иной характер. Даже если это металл, все равно в том виде, в котором эта музыка подавалась в 90-х, это уже неинтересно публике. Потому что у нас сейчас настолько продвинутая публика, у них есть интернет, есть последние релизы, которые выходят в разных странах, они могут понять, отличить этот металл от того металла. Это раньше ничего не было. Сейчас все совсем другое, и это очень хорошо. Потому что музыка, металл идет в ногу со временем. Используются какие-то электронные, индастриал-вещи. Я за то, чтобы все-таки музыка была обновленной», - подчеркнул музыкант.

Он также рассказал об участии группы «Автограф» в легендарном фестивале Live Aid, который прошел в июле 1985 года на лондонском «Уэмбли» и Стадионе имени Кеннеди в Филадельфии (США).

«Это уникальный концерт, который был почти 40 лет тому назад, на котором выступали все звезды: Стинг, Led Zeppelin, последний раз вышел Фредди Меркьюри на сцену с группой Queen. Мы выступали в Москве, это был телемост из "Останкино", и нам дали там сыграть целых две песни. Как раз после этого нас узнали и мы поехали в длительную поездку по Соединенным Штатам. Я когда посмотрел на эту публику и на то, кто стоит на сцене, мне плохо стало. Принца Чарльза с принцессой Дианой я не видел, честно говоря. Я видел огромное количество народа, Филадельфия, и "Уэмбли" - аудитория была многотысячная», - рассказал Беркут.

