Дьявол «Роллингов» и новые Патрики: Директор Музея Булгакова о рок-музыке и кино
Валентина Агафонова рассказала в эфире НСН о «булгаковских» песнях The Rolling Stones и Pearl Jam, указала на нюансы новой экранизации «Мастера и Маргариты», и объяснила фанатам «Беспринципных», чьи сегодня Патрики.
Кино: Мастер, Элвис и зимняя паника
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН в день премьеры фильма «Мастер и Маргарита» выступила директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова.
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Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и Аугустом Дилем.
Россиян также может заинтересовать картина Софии Копполы «Присцилла: Элвис и я», прогремевшая на Венецианском кинофестивале, и фильм Ивана Твердовского «Панические атаки», ставший в декабре победителем российского фестиваля авторского кино «Зимний».
Валентина Агафонова сказала НСН, что создатели новой экранизации «Мастера» советовались с Музеем Булгакова, а также предупредила зрителей, что не стоит ждать полного совпадения с книгой.
«Создатели фильма с нами консультировались. Были точечные запросы: изучение экспонатов, составляли справки о вероятном прототипе особняка Маргариты, клиники Стравинского, дома Мастера. Не нужно ждать точного совпадения киноповествования с текстом романа, это самая главная ошибка зрителя. Это по мотивам романа и мы смотрим именно режиссерскую версию, его видение. Конечно, приятно, когда мы будем вспоминать какие-то сцены из романа и видеть совпадения, но для того чтобы нам хорошо воспринять художественное произведение, не нужно его фотографически сопоставлять с текстом. Когда выходят постановки или экранизации, наверняка найдутся те, кто будет их ругать, но это дополнительный интерес. Это как постановки, привязанные к писателям. Например, ругали спектакль Франдетти "Маяковский" в Ленкоме, но это классная новая интерпретация творчества, коллаборация с Бастой, это вызывает интерес и желание прочитать, посмотреть и составить свое мнение. Пускай это все будет», - отметила директор музея Булгакова.
Она также рекомендовала «Бременских музыкантов» и сериал «Медиатор».
«На праздниках я успела посмотреть "Бременских музыкантов" из нового, потому что у меня маленький ребенок. Это чудесное семейное кино, песни потрясающие и хороший актерский состав. Можно в замечательном амплуа на Константина Хабенского посмотреть. Из сериалов я начала смотреть третий сезон "Медиатора", потому что мне невероятно нравится, как в первом и втором сезоне играет Андрей Бурковский, так что могу рекомендовать. Из российских сериалов отмечу еще "Балет" про Большой театр, "Актрисы" тоже хорошая история», - посоветовала собеседница НСН.
Музыка: дьявол «Роллингов» и собака Пилата
Рок-музыканты в январе не балуют фанатов обилием концертов, которые все больше перемещаются за пределы двух столиц. Диана Арбенина выступит в выходные Екатеринбурге и Казани, «Чиж&Co» - в Петрозаводске, а Lumen – в Казахстане.
Панки отправятся в «Крокус», где дадут мюзикл «TODD» (28 января), созданный лидером «Короля и Шута» Михаилом Горшенёвым. Кроме того, Москву и Санкт-Петербург ждет двойной сюрприз в виде концертов легендарной рэп-группы из Нью-Йорка ONYX (26 и 27 января).
Ну а Валентина Агафонова рассказала НСН о группах, вдохновленных творчеством Булгакова.
«Если мы берем классику, это, безусловно, The Rolling Stones, у которых есть песня с прямой отсылкой к творчеству Булгакова. Это "Sympathy for the Devil", в которой первая строчка звучит, как "позвольте мне представиться", а дальнейшее повествование от лица дьявола. Собственно, у читателей романа "Мастер и Маргарита" это может вызвать ассоциации со знаменитой сценой на Патриарших прудах. В 1967 году роман был переведен на английский язык, а в 1968 вышла эта композиция у "Роллингов". У Pearl Jam есть песня "Pilate", она 1998 года, там сюжет про Пилата, его собаку и одиночество, и солист группы в одном из интервью говорил о том, что его так поразил этот сюжет и тема одиночества, что он тоже представлял, что в старости будет сидеть на крыльце с собакой. Это практически полностью эпизоды из Булгакова, а не какая-то одна строчка или отсылка», - сказала Агафонова.
Она также назвала любимые российские группы, отметив, что наши рокеры также очень любят создателя «Мастера и Маргариты».
«Если говорить о том, какие современные песни нравятся лично мне, то это чудесная АИГЕЛ, "Моя Мишель" еще потрясающая. Если мы говорим о творчестве Булгакова, его очень много и в русском роке, и поп-роке: от "Арии" и "Алисы", заканчивая строчками той же IOWA: "В моих руках желтые цветы"», - отметила собеседница НСН.
Театр: От Кыси до Бездомного
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Мещане» с Александром Балуевым в «Современнике» и «Маскарад» с Александром Домогаровым в Театре Российской Армии. Ну а Евгений Князев даст в ЦДЛ творческий вечер под названием «Казанова».
Театралы Петербурга идут на «Летучую мышь» в Мариинку и «Кысю» с Дмитрием Нагиевым, в Краснодаре выбрали «Портрет Дориана Грея», а в Самаре «Невесту напрокат» с Жанной Эппле и Еленой Прокловой.
Валентина Агафонова рассказала НСН о булгаковских постановках и грядущей встрече с «Иваном Бездомным».
«В январе-феврале у нас идут паблик-токи, мы обсуждаем роман, личность и творчество Булгакова и то, как булгаковский феномен отразился на театральной сцене и в кино. Тоже полная посадка и полный аншлаг. В эту субботу будем говорить про театральные постановки и киноленты по мотивам "Мастера и Маргариты". 27 января в паблик-токе будет участвовать Данил Стеклов, актер МХТ, который играет Ивана Бездомного в мхатовском спектакле "Мастер и Маргарита" и в новой экранизации романа. Я не смотрела эту версию в МХТ им. Чехова. Я смотрела "Багровый остров" в Театре Пушкина, мне кажется, это понравится абсолютно всем. Там сейчас идет "Зойкина квартира", тоже прекрасная постановка. Я очень хочу попасть на "Театральный роман" с участием Кирилла Пирогова в театре Фоменко, но никак не могу дойти», - отметила директор Музея Булгакова.
Патрики-2024. Булгаков или Цыпкин?
Валентина Агафонова рассказала НСН, что в Музее Булгакова в эти дни идет выставка, связанная с новой экранизацией «Мастера и Маргариты»
«Сейчас в музее открыта выставка, которая называется "Вы судите по костюму?". Она открылась 19 января и будет работать по 19 марта, и уже в прошедшее воскресенье – сказать, что это был аншлаг, это не сказать ничего. Там небольшое пространство, "нехорошая квартира" на Большой Садовой 10 – это бывшая коммунальная квартира, в которой с 1921 по 1924 года жил Михаил Булгаков, а теперь здесь находится музей. На выставке представлены костюмы главных героев фильма по эскизам прекрасной художницы Галины Солодовниковой. Это подлинные костюмы, в которых снимались актеры – Аугуста Диля, "нового" Воланда, Евгения Цыганова, который играет Мастера, Юлии Снигирь, которая играет Маргариту, Юры Колокольникова, игравшего Коровьева. Плюс параллельно с выставкой мы представили аудиогид по "нехорошей квартире" с озвучкой Евгением Цыгановым фрагментов из дневников, писем и произведений Михаила Булгакова. Он – голос Булгакова в нашем аудиогиде», - отметила директор музея.
По ее мнению, Патриаршие пруды сегодня остаются «булгаковским местом», несмотря на выход сериала «Беспринципные» по мотивам рассказов Александра Цыпкина.
«Я думаю, это зависит от поколения. Никого не хочу обидеть, очень люблю Александра Цыпкина и актера Павла Деревянко, но я начала смотреть первый сезон, и это такая история про нашу современную жизнь очень богатых людей, в которой нет никакого зерна или смысла. Как есть - вот, мы показываем. При этом я могу сказать как директор музея, что даже молодежь, которая посмотрела десять раз сериал "Беспринципные", все равно приходит в расписной подъезд, на наши четыре этажа, которые тоже были большим местом притяжения рок-музыкантов в 1980-х. До основания музея это уже было место притяжения. Люди знали, что там в коммуналке была комната Булгакова. Люди шли туда оставлять впечатления о романе, о Булгакове, о жизни, и этот поток не заканчивается. Когда я смотрю на лица тех, кто приходит, очень много молодых людей, и это очень приятно. Но для старшего поколения не существует никакого сериала «Беспринципные» и Патриаршие пруды – это булгаковское место», - пояснила Агафонова.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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