Дьявол «Роллингов» и новые Патрики: Директор Музея Булгакова о рок-музыке и кино

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН в день премьеры фильма «Мастер и Маргарита» выступила директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова.

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Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и Аугустом Дилем.

Россиян также может заинтересовать картина Софии Копполы «Присцилла: Элвис и я», прогремевшая на Венецианском кинофестивале, и фильм Ивана Твердовского «Панические атаки», ставший в декабре победителем российского фестиваля авторского кино «Зимний».

Валентина Агафонова сказала НСН, что создатели новой экранизации «Мастера» советовались с Музеем Булгакова, а также предупредила зрителей, что не стоит ждать полного совпадения с книгой.

«Создатели фильма с нами консультировались. Были точечные запросы: изучение экспонатов, составляли справки о вероятном прототипе особняка Маргариты, клиники Стравинского, дома Мастера. Не нужно ждать точного совпадения киноповествования с текстом романа, это самая главная ошибка зрителя. Это по мотивам романа и мы смотрим именно режиссерскую версию, его видение. Конечно, приятно, когда мы будем вспоминать какие-то сцены из романа и видеть совпадения, но для того чтобы нам хорошо воспринять художественное произведение, не нужно его фотографически сопоставлять с текстом. Когда выходят постановки или экранизации, наверняка найдутся те, кто будет их ругать, но это дополнительный интерес. Это как постановки, привязанные к писателям. Например, ругали спектакль Франдетти "Маяковский" в Ленкоме, но это классная новая интерпретация творчества, коллаборация с Бастой, это вызывает интерес и желание прочитать, посмотреть и составить свое мнение. Пускай это все будет», - отметила директор музея Булгакова.

Она также рекомендовала «Бременских музыкантов» и сериал «Медиатор».

«На праздниках я успела посмотреть "Бременских музыкантов" из нового, потому что у меня маленький ребенок. Это чудесное семейное кино, песни потрясающие и хороший актерский состав. Можно в замечательном амплуа на Константина Хабенского посмотреть. Из сериалов я начала смотреть третий сезон "Медиатора", потому что мне невероятно нравится, как в первом и втором сезоне играет Андрей Бурковский, так что могу рекомендовать. Из российских сериалов отмечу еще "Балет" про Большой театр, "Актрисы" тоже хорошая история», - посоветовала собеседница НСН.

