Директор «Союзмультфильма»: Компьютер пока не может работать за художника

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Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей. Итог в целом выглядит лучше оригинала, хотя, по словам тех, кто уже успел познакомиться с обновленной версией мультфильма, отличия видны чаще всего на стоп-кадрах или на крупных планах. Также было отмечено, что иногда нейросеть ошибалась, хотя чёткость картинки выросла, а «замыливание» изображения пропало.

