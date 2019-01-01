Директор «Союзмультфильма»: Компьютер пока не может работать за художника
Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Чартерные рейсы из России в Египет могут быть возобновлены в октябре нынешнего года
Чартерные рейсы из России в Египет могут быть возобновлены в октябре нынешнего года. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что это приведет к удешевлению туров в соседние Турцию и ОАЭ.
Борис Машковцев : «Думаю, что для туристов это – в любом случае позитивная информация. В конце концов, от этого они точно выиграют. А я, пользуясь случаем, хочу пожелать всем жителям нашей страны иметь возможность летать в отпуск на самолетах», - отметил директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев в беседе с НСН.
Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей
Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей. Итог в целом выглядит лучше оригинала, хотя, по словам тех, кто уже успел познакомиться с обновленной версией мультфильма, отличия видны чаще всего на стоп-кадрах или на крупных планах. Также было отмечено, что иногда нейросеть ошибалась, хотя чёткость картинки выросла, а «замыливание» изображения пропало.
Борис Машковцев : «Это очень интересная технология, которую «Союзмультфильм» также пытается применить для реставрации картин. Но, к сожалению, компьютер не может сделать за художника всю работу и ручной труд остается ручным трудом», - констатировал он в разговоре с НСН.
Россиянам рассказали, как составить грамотный рацион в майские праздники
Выбирать нежирные сорта мяса, быть умеренными в количестве съедаемых шампуров шашлыка и не пренебрегать зеленью и овощами, а от алкоголя лучше воздержаться. Такой совет правильного поведения на майских праздниках во время пикников дал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Борис Машковцев : «Сложно не согласиться с диетологом. Тем более, что я лично майские праздники собираюсь провести с шашлыками», - признался он с НСН.
Ряд американских школ ввел дресс-код для родителей учеников
В нескольких школах США ввели запрет на появление на территории учебного заведения родителей в неподобающем внешнем виде: в бигуди, пижамах, в мешковатой одеже, в чрезмерно обтягивающей или «излишне открытой» одежде.
Борис Машковцев : «Лично мне было бы очень интересно посмотреть на толпу родителей, которые спровоцировали принятие таких мер»,- отметил он в беседе с НСН.
В Екатеринбурге коммунальщики уничтожили сад на крыше жилого дома
В Екатеринбурге сотрудники управляющей компании уничтожили сад на крыше жилого девятиэтажного дома. За этим садом в течение 18 лет ухаживал местный пенсионер. По словам дочери пенсионера, противоречия между жильцом и управляющей компанией начались после того, как он через суд заставил их пересчитать начисления по коммунальным платежам.
Борис Машковцев : «Что тут можно сказать? То, что создается 18 лет, можно легко разрушить за один день!», - констатировал директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.