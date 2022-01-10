Писатель Драгунский рассказал, какой шум его раздражает больше всего

Денис Драгунский: «С одной стороны, может быть, это и правильно. Но опять же надо понимать, что такое текст на наркотики? Тест на наличие в данный момент в крови наркотиков, может выявить наркотикоподобное вещество, которое окажется, например, препаратом, выписанным врачом. Или это может быть психиатрическое обследование на наркоманию, то есть на серьезную социально-психологическую патологию. Второй вопрос: а что с этим делать? Вот нашли у ученика наркотики в крови, что с ним делать: выгонять, ставить на учет? Все это должно быть проработано», - отметил собеседник НСН.

