Писатель Драгунский рассказал, какой шум его раздражает больше всего
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Собянин рассказал, какой видит Москву будущего
По мнению Собянина, город должен быть комфортным, красивым, безопасным, зеленым, а также "современным и умным". Как заявил градоначальник, сделать это непросто, "но у нас есть всё, чтобы справиться с этой задачей".
Денис Драгунский: «Прекрасное пожелание! Но, к сожалению, совершенно непонятное в плане конкретики. И вообще, назовите мне хоть одного мэра города от Рио-Де –Жанейро до Козлодоевска, который бы хотел сделать свой город неудобным, некрасивым, опасным, грязным, а также архаичным и глупым», - сыронизировал писатель.
За ночной шум предложили штрафовать до 100 тысяч рублей
Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил штрафовать за ночной шум граждан на сумму от двух с половиной до пяти тысяч рублей, должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, а юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
Денис Драгунский: «Ночной покой – это вещь очень важная, но при этом надо твердо определить, что такое шум! И определить его не только децибелах, но и в продолжительности и в назойливости. Я сам могу сказать, что какая-нибудь не очень громкая, но назойливая и ритмичная музыка может испортить всю ночь и стать большим кошмаром, чем три раза за ночь передвинутое кресло», - добавил он.
В Госдуме обсудят введение обязательных тестов на наркотики в школах
Подобные тестирования школьников позволят избежать ряда случаев насилия в образовательных учреждениях. Кроме этого, на сегодняшний день родители школьников имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотики, подчеркнул Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
Денис Драгунский: «С одной стороны, может быть, это и правильно. Но опять же надо понимать, что такое текст на наркотики? Тест на наличие в данный момент в крови наркотиков, может выявить наркотикоподобное вещество, которое окажется, например, препаратом, выписанным врачом. Или это может быть психиатрическое обследование на наркоманию, то есть на серьезную социально-психологическую патологию. Второй вопрос: а что с этим делать? Вот нашли у ученика наркотики в крови, что с ним делать: выгонять, ставить на учет? Все это должно быть проработано», - отметил собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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