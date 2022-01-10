Писатель Драгунский рассказал, какой шум его раздражает больше всего

Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Собянин рассказал, какой видит Москву будущего

По мнению Собянина, город должен быть комфортным, красивым, безопасным, зеленым, а также "современным и умным". Как заявил градоначальник, сделать это непросто, "но у нас есть всё, чтобы справиться с этой задачей".

Денис Драгунский: «Прекрасное пожелание! Но, к сожалению, совершенно непонятное в плане конкретики. И вообще, назовите мне хоть одного мэра города от Рио-Де –Жанейро до Козлодоевска, который бы хотел сделать свой город неудобным, некрасивым, опасным, грязным, а также архаичным и глупым», - сыронизировал писатель.

2

За ночной шум предложили штрафовать до 100 тысяч рублей

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил штрафовать за ночной шум граждан на сумму от двух с половиной до пяти тысяч рублей, должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, а юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Денис Драгунский: «Ночной покой – это вещь очень важная, но при этом надо твердо определить, что такое шум! И определить его не только децибелах, но и в продолжительности и в назойливости. Я сам могу сказать, что какая-нибудь не очень громкая, но назойливая и ритмичная музыка может испортить всю ночь и стать большим кошмаром, чем три раза за ночь передвинутое кресло», - добавил он. 

3

В Госдуме обсудят введение обязательных тестов на наркотики в школах

Подобные тестирования школьников позволят избежать ряда случаев насилия в образовательных учреждениях. Кроме этого, на сегодняшний день родители школьников имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотики, подчеркнул Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Денис Драгунский: «С одной стороны, может быть, это и правильно. Но опять же надо понимать, что такое текст на наркотики? Тест на наличие в данный момент в крови наркотиков, может выявить наркотикоподобное вещество, которое окажется, например, препаратом, выписанным врачом. Или это может быть психиатрическое обследование на наркоманию, то есть на серьезную социально-психологическую патологию. Второй вопрос: а что с этим делать? Вот нашли у ученика наркотики в крови, что с ним делать: выгонять, ставить на учет? Все это должно быть проработано», - отметил собеседник НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Авторские НовостиСобянинГосдума
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