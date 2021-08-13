Драгунского рассмешил новый способ доставки вина

Денис Драгунский: «Правильно! То есть из замечательного винного подвала где-нибудь в Краснодарском крае будут вино отдавать почтальону. И почтальон его повезет заказчику, скажем, в Петербург или в Мурманск. Как он его повезет? В чем? В кармане? В сумке? Посмотрим, что получится. Как говорится, слава честным почтальонам с толстой сумкой на ремне», - сказал он.

