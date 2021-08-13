Драгунского рассмешил новый способ доставки вина
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Госдуме предложили снизить транспортный налог за безопасное вождение
Водителей за безопасную манеру вождения можно поощрить скидкой на транспортный налог. Об этом заявил депутат Госдумы Иван Сухарев в своем обращении на имя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова,
Денис Драгунский: «Мне, кажется, это очень правильная и хорошая мера. Во всем мире страховка уменьшается для тех водителей, которые водят без аварий. Безаварийное и безопасное вождение надо стимулировать. Хорошая идея», - отметил писатель.
Житель Приморья ворвался в банк и потребовал один миллион рублей
Злоумышленник не скрывал своего лица, когда вошел в помещение финансового учреждения. Он заявил, что на пояс у него надето самодельное взрывное устройство. После того, как сотрудники банка отказались выдать ему деньги и вызвали охрану, мужчина покинул учреждение.
Денис Драгунский: «Осталось бы только узнать, куда он делся, после того как покинул учреждение. Сбежал? Или все-таки охрана его догнала и задала несколько вопросов. По-моему, это очень важно», - поинтересовался он.
В Москве среди проголосовавших на выборах онлайн разыграют квартиры и автомобили
Власти Москвы разыграют 100 машин и 20 квартир среди тех, кто проголосует на выборах в сентябре онлайн. Об этом сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.
Денис Драгунский: «Мне это почему-то не нравится. Выборы – это серьезная политическая акция и не надо превращать ее в балаган. А тому, кто будет голосовать не онлайн, а по средствам опускания бюллетеня в урну, что ему будут давать? Петушки на палочке, что ли?» - задался вопросом собеседник НСН.
Доставку «Почтой России» назвали способом улучшить отечественное вино
Эксперимент по доставке «Почтой России» отечественного вина может привести даже к улучшению его качества для потребителей. Об этом рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. По ее словам, в магазине зачастую нарушаются температурный режим, нормы освещения, которые необходимы, чтобы вино не испортилось. В случае заказа по почте покупатель получит товар непосредственно из места, где его хранили правильно.
Денис Драгунский: «Правильно! То есть из замечательного винного подвала где-нибудь в Краснодарском крае будут вино отдавать почтальону. И почтальон его повезет заказчику, скажем, в Петербург или в Мурманск. Как он его повезет? В чем? В кармане? В сумке? Посмотрим, что получится. Как говорится, слава честным почтальонам с толстой сумкой на ремне», - сказал он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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