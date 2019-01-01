Драгунский рассказал, почему Россия превращается в Византию

Денис Драгунский: «К сожалению, эта тенденция очень стара. В нашей стране она очень ярко, так сказать, движется еще с 30-ых годов. Когда-то давно это было правильно, это была так называемая городская революция, когда из деревень люди переезжали в города. Это было связно с индустриализацией, с появлением больших фабрик и заводов. Сейчас, как мне кажется, все это приобрело какие-то катастрофические размеры, понимаете? Страна может скатиться просто в какую-то Византию, где был всего один город, Константинополь, а дальше была практически пустая земля, территория, по которой было раскидано несколько монастырей. Так нельзя, надо развивать малые города!», - резюмировал Денис Драгунский в эфире НСН.

