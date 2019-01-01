Драгунский рассказал, почему Россия превращается в Византию
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
За 15 лет численность населения в малых городах сократилась почти на 1,5 миллиона
За последние 15 лет численность населения в малых городах сократилась почти на 1,5 миллиона. В основном отток жителей произошел из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов в Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края.
Денис Драгунский: «К сожалению, эта тенденция очень стара. В нашей стране она очень ярко, так сказать, движется еще с 30-ых годов. Когда-то давно это было правильно, это была так называемая городская революция, когда из деревень люди переезжали в города. Это было связно с индустриализацией, с появлением больших фабрик и заводов. Сейчас, как мне кажется, все это приобрело какие-то катастрофические размеры, понимаете? Страна может скатиться просто в какую-то Византию, где был всего один город, Константинополь, а дальше была практически пустая земля, территория, по которой было раскидано несколько монастырей. Так нельзя, надо развивать малые города!», - резюмировал Денис Драгунский в эфире НСН.
Британские таблоиды восхитились смелой фотосессией Маргариты Грачёвой
Британские таблоиды Daily Star, Mirror и Daily Mail опубликовали статьи об откровенной фотосессии Маргариты Грачёвой, муж которой топором отрубил ей руки из-за ревности. Журналисты восхитились фотографиями девушки и отметили: снявшись в эффектной фотосессии, Грачёва доказала, что по-прежнему привлекательна, сказано в статье.
Денис Драгунский: «Мне кажется, здесь важно еще и кое-что другое. Дело не в том, что она привлекательна. В этом есть какой-то гендерно несправедливый подход, а в том, что Маргарита доказала: для нее не закончилась жизнь, что она продолжает жить и чувствовать себя полноценным человеком. Она может быть кем угодно: фотомоделью, и вообще работать на любой работе, справляться с которой девушке позволят здоровье. А поскольку сейчас с развитием современной медицины и появлением различных приспособлений вопрос о здоровье уже не стоит, она может делать то, что хочет», - заявил он НСН.
В России сократилось число профессий, недоступных для женщин
Минтруд пересмотрел список из 456 видов работ, недоступных для женщин в России, и подготовил новый документ, в котором запрещенными остаются только 98 видов работ. Главное условие работы — безопасность для репродуктивного здоровья женщины.
Денис Драгунский: «В формулировке «безопасность для репродуктивного здоровья женщины, опять же, есть гендерная несправедливость. Женщину, все-таки, не надо рассматривать, как «рожальную машину»! женщина сама может выбрать свой путь», - подчеркнул Денис Драгунский, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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