Драгунский рассказал, что общего у современных банков и рачительных бабушек
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
Денис Драгунский: «Спрашивать человека, каким образом он заработал на открытие вклада, может быть, и разумно. Особенно в тех случаях, когда дядя приходит с чемоданом, в котором лежат пятьдесят миллионов рублей или, скажем, два миллиона долларов. Но не это – самое смешное. Самое смешное, когда начинают спрашивать «На что тебе нужны деньги?» По-моему, это называется хамством. Ведь что такое банк? Это учреждение, которое хранит мои деньги и я позволяю этому учреждению распоряжаться моими деньгами. Мало того, что на мои деньги они дают людям кредиты, инвестируют, куда хотят. Мало того, что они с меня берут за обслуживание карточки, так я еще должен у них спрашивать разрешение для того, чтобы взять свои деньги. Знаете, как у бабушки. Вот у меня есть копилка, я кладу туда свои копеечки, а потом спрашиваю: «Бабушка, а можно я возьму оттуда 50 копеек на мороженое?». Вот это называется беспредел», - заявил НСН Денис Драгунский.
Партия «Коммунисты России» хочет запретить авторам сериала «Чернобыль» въезд в Россию
Партия «Коммунисты России» требует запретить создателям сериала «Чернобыль» въезд в Россию. Также предлагается возбудить уголовные дела в отношении авторов «Чернобыля» по статье за публичную клевету. В партии считают, что в сериале недостоверно отражена действительность того времени.
Денис Драгунский: «Знаете, у нас в свое время было очень много фильмов про Америку. Например, «Бегство мистера Мак-Кинли», «Суд сумасшедших», замечательный сериал «Рафферти» с Олегом Борисовым и Арменом Джигарханяном. И, я думаю, что какой-нибудь дотошный американский зритель нашел бы там не только много мелких фактических неточностей, но и клевету на американскую действительность. Однако эти люди совершенно спокойно ездили по всему миру. Мне кажется, что товарищи просто немножко зарапортовались», - предположил он, общаясь с НСН.
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России. Такой законопроект одобрил Минздрав. В ведомстве отметили, что ограничение продажи спиртного и табака приведет к снижению их потребления.
Денис Драгунский: «Правда, мы уже знаем, что другие ведомства (например, Минэкономразвития) как-то без восторга отнеслись к такого рода предложениям. Как показывает мировой опыт, запреты такого рода не приводят к снижению потребления алкоголя. Ну, например, история «сухого закона» в Соединенных Штатах показывает это со всей очевидностью», - констатировал в эфире НСН Денис Драгунский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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