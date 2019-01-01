Драгунский рассказал, что общего у современных банков и рачительных бабушек

Денис Драгунский: «Спрашивать человека, каким образом он заработал на открытие вклада, может быть, и разумно. Особенно в тех случаях, когда дядя приходит с чемоданом, в котором лежат пятьдесят миллионов рублей или, скажем, два миллиона долларов. Но не это – самое смешное. Самое смешное, когда начинают спрашивать «На что тебе нужны деньги?» По-моему, это называется хамством. Ведь что такое банк? Это учреждение, которое хранит мои деньги и я позволяю этому учреждению распоряжаться моими деньгами. Мало того, что на мои деньги они дают людям кредиты, инвестируют, куда хотят. Мало того, что они с меня берут за обслуживание карточки, так я еще должен у них спрашивать разрешение для того, чтобы взять свои деньги. Знаете, как у бабушки. Вот у меня есть копилка, я кладу туда свои копеечки, а потом спрашиваю: «Бабушка, а можно я возьму оттуда 50 копеек на мороженое?». Вот это называется беспредел», - заявил НСН Денис Драгунский.

