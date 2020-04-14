Драгунский убеждён, что пандемия только укрепит настоящую любовь в семьях
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России предложили увеличить стипендию студентам-волонтерам
Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Сёмин предложил ввести ряд поощрений для студентов-волонтеров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. В частности, увеличить размер стипендии. Соответствующее письмо он направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.
Денис Драгунский: «Вообще-то доброволец, который воюет за деньги, называется уже не добровольцем, а наемником. Поэтому, на самом деле, волонтерам платить не надо, раз уж они волонтеры. Но, с другой стороны, студенты у нас такие хорошие и такие бедные, что немного доплатить к стипендии им будет правильно», –говорит Денис Драгунский в беседе с НСН.
В РПЦ благословили верующих на освящение куличей на Пасху дома
Православные верующие в условиях самоизоляции могут по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершить освящение куличей и яиц на Пасху в домашних условиях.
Денис Драгунский: «Совершенно правильно сделали. Такое божие испытание надо переносить достойно. Ибо сказал Иисус Христос, не искушай Господа Бога своего. Не ходи туда, где можно заразиться, думая, что тебя минует. Может быть минует, а может быть и нет, может быть ты заразишь других людей. Не искушай Господа Бога своего, освящай куличи дома, как велит Патриарх», –советует он слушателям НСН.
В России предрекли увеличение случаев развода
В России может увеличиться количество разводов после длительного периода самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доктора экономических наук Александра Исаева. Эксперт считает, что в самоизоляции всплывают негативные моменты, на которые муж и жена раньше не обращали внимание.
Денис Драгунский: «Знаете что, если эксперты не смогли предречь наступление коронавирусной пандемии, то им остается только предрекать наступление разводов, или изменение моды на архитектуру бровей, или на что-нибудь подобное этому. Я не уверен, что разводов станет больше. Те, кто собирались развестись – разведутся. А те, кто любят друг друга, только крепче будут жить дальше», – комментирует писатель для НСН.
Опрос показал, чем россияне займутся после изоляции
Каждый четвертый россиянин мечтает о прогулках после окончания режима самоизоляции. Около десяти процентов респондентов хотели бы пойти в салон красоты, и почти такое же количество в спортзал. Это говорят результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.
Денис Драгунский: «Я принадлежу к этой четверти россиян, я мечтаю, как следует пойти погулять. Я не ходок по спортзалам, а вот в парикмахерскую сходил бы с удовольствием», – отмечает он в эфире НСН.
Большой театр продлил онлайн-показы спектаклей «золотой коллекции»
Большой театр почти на месяц продлил онлайн-показы спектаклей «золотой коллекции». Так до 11 мая зрители впервые смогут увидеть записи балетов «Спартак», «Дон Кихот», «Герой нашего времени», опер «Катерина Измайлова» и «Садко», а также концерт солистов оперы к 175-летию со дня рождения Римского-Корсакова.
Денис Драгунский: «Это замечательно. Я могу порекомендовать всем смотреть эти прекрасные передачи, как и весь прочий широчайший ассортимент онлайн-показов в интернете, который сейчас происходит», – подытоживает в интервью НСН Денис Драгунский.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- В РФ призвали выдавать продуктовые карточки наименее обеспеченным людям
- В Сибири и на Урале начал дешеветь бензин
- В Италии суточный прирост заболевших Covid-19 стал минимальным за месяц
- МИД объявил демарш Госдепу США из-за вывоза российских школьников
- Политолог заверил в отсутствии нарушений товарооборота между странами ЕАЭС