Драгунский убеждён, что пандемия только укрепит настоящую любовь в семьях

Денис Драгунский: «Вообще-то доброволец, который воюет за деньги, называется уже не добровольцем, а наемником. Поэтому, на самом деле, волонтерам платить не надо, раз уж они волонтеры. Но, с другой стороны, студенты у нас такие хорошие и такие бедные, что немного доплатить к стипендии им будет правильно», –говорит Денис Драгунский в беседе с НСН.

