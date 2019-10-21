Драгунский: Профессор Преображенский вряд ли пошел бы в политики

Денис Драгунский: «Какая-то каша образовалась в головах у россиян. Судите сами: Штирлица (при том, что он служил Родине), сложно назвать честным человеком по отношению к тем людям, среди которых он работал. Штирлиц был шпионом, то есть, человеком, который обманывал, лгал и вербовал новых агентов. А что касается профессора Преображенского, то это человек, который отчаянно презирал народ. Поэтому очень странно, что люди считают, что такие экзотические персонажи (прекрасные персонажи художественной литературы) могли бы стать современными эффективными политиками. Тем более, что профессор Преображенский вряд ли бы пошел в политики, ведь он говорил, что каждый должен заниматься своим делом. Да и Штирлиц, кстати, не особенно стремился в Москву. Его вызывали, он мог бы вернуться на Родину и стать генералом, но он предпочел остаться работать в Берлине», - напомнил он, общаясь с НСН.

