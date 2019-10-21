Драгунский: Профессор Преображенский вряд ли пошел бы в политики
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
25% населения России считают себя «жертвами перестройки»
25% населения России считают себя «жертвами перестройки». Опрос ВЦИОМ проводился после того, как зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в стране новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
Денис Драгунский: «Конечно, 25% населения - жертвы перестройки, примерно 95% населения - жертвы Октябрьской революции. Кроме того, у нас есть довольно много жертв отмены крепостного права, жертв выхода Петра I к Балтийскому морю, уж не говоря о жертвах сибирских походов, организованных Ермаком», - не без иронии заметил Денис Драгунский в разговоре с НСН.
Россияне считают, что Штирлиц и профессор Преображенский могли бы стать выдающимися политиками
Штирлиц («17 мгновений весны») и профессор Преображенский («Собачье сердце») могли бы стать лучшими российскими политиками. Таковы результаты исследования ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры. Самыми важными качествами, которыми должен обладать политический лидер, россияне назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%), близость к народу (26%),
Денис Драгунский: «Какая-то каша образовалась в головах у россиян. Судите сами: Штирлица (при том, что он служил Родине), сложно назвать честным человеком по отношению к тем людям, среди которых он работал. Штирлиц был шпионом, то есть, человеком, который обманывал, лгал и вербовал новых агентов. А что касается профессора Преображенского, то это человек, который отчаянно презирал народ. Поэтому очень странно, что люди считают, что такие экзотические персонажи (прекрасные персонажи художественной литературы) могли бы стать современными эффективными политиками. Тем более, что профессор Преображенский вряд ли бы пошел в политики, ведь он говорил, что каждый должен заниматься своим делом. Да и Штирлиц, кстати, не особенно стремился в Москву. Его вызывали, он мог бы вернуться на Родину и стать генералом, но он предпочел остаться работать в Берлине», - напомнил он, общаясь с НСН.
Картина Леонардо да Винчи «Джоконда» разрушается
Знаменитая картина Леонардо да Винчи «Джоконда» разрушается. Об этом рассказали хранители отдела живописи и отдела графики Лувра. Поэтому полотно больше не будут привозить в другие страны - оно может расколоться пополам. Картине противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Уже сейчас на лбу «Моны Лизы» есть трещина, которая пересекает всю поверхность доски.
Денис Драгунский: «Ну что же делать, нет ничего вечного кроме нашей любви. Даже если "Джоконда" рассыпется в прах, мы все равно будем ее помнить, любить, как любили раньше, а в Лувре будет такая же очередь к тому месту, где раньше висела «Мона Лиза»», - отметил Денис Драгунский в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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