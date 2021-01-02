Драгунский: поступок Ефремова непростителен, но поведение СМИ ужасно

Денис Драгунский: «И полагаю, что этим дело не ограничится. Но скажу коротко. Рассуждая о важных кризисах, прогнозисты думали о чем угодно, но только не о глобальной эпидемии. Думали о финансовых пузырях, думали о военных конфликтах, но вот пандемия ускользнула из их внимания. А наступила именно она. Это какой-то урок», – сказал в интервью НСН Денис Драгунский.

