Драгунский: поступок Ефремова непростителен, но поведение СМИ ужасно
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.
Из-за пандемии COVID-19 были отменены крупнейшие мероприятия
Из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире были отменены крупнейшие массовые мероприятия. В их числе, Олимпийские игры в Японии, «Евровидение» в Нидерландах, шествие «Бессмертного полка» в России. Также было закрыто международное авиасообщение.
Денис Драгунский: «И полагаю, что этим дело не ограничится. Но скажу коротко. Рассуждая о важных кризисах, прогнозисты думали о чем угодно, но только не о глобальной эпидемии. Думали о финансовых пузырях, думали о военных конфликтах, но вот пандемия ускользнула из их внимания. А наступила именно она. Это какой-то урок», – сказал в интервью НСН Денис Драгунский.
Ефремов стал виновником смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Его приговорили к 7,5 годам колонии общего режима.
Денис Драгунский: «К сожалению, к огромному сожалению, в России каждый день происходит не менее двадцати пьяных ДТП со смертельным исходом. То, что совершил Ефремов и все такие же, как он, пьяные водители-убийцы – ужасно и непростительно. Но поведение СМИ тоже, надо прибавить, ужасно. Трагедию они превратили в шоу», – подчеркнул он в эфире НСН.
В Бейруте произошел мощный взрыв
Два взрыва в Бейруте – столице Ливана – произошли 4 августа 2020 года. В порту взорвались тонны аммиачной селитры. В результате погибли более 70 человек, свыше 3,7 тысяч получили ранения.
Денис Драгунский: «Эта катастрофа произошла в результате чудовищного многолетнего разгильдяйства. Арестовали чужой корабль, сгрузили с него селитру. Она лежала в порту несколько лет, на нее сгрузили петарды, они лежали еще сколько-то лет. Железная крыша склада проржавела, вызвали сварщиков, не вспомнив, что внутри, в результате снесло половину города», – пояснил он слушателям НСН.
Папа Римский одобрил однополые союзы
Папа Римский Франциск поддержал легализацию однополых союзов.
Денис Драгунский: «Подчеркиваю, не браки в традиционно семейном смысле слова, а юридически оформленные союзы. Что поделать, церковь идет в ногу со временем», – отметил в беседе с НСН Денис Драгунский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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