Драгунский почтил память Лимонова
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В апреле выйдет в свет последняя книга Эдуарда Лимонова
Последняя книга Эдуарда Лимонова будет опубликована в апреле. Писатель умер 17 марта 2020 года. Лимонову было 77, в качестве причины смерти называется онкологическое заболевание. Он успел завершить работу над сборником очерков под названием «Старик путешествует», который содержит воспоминания писателя о своей юности.
Денис Драгунский: «Жаль Лимонова. Хотя я совсем не поддерживал его политическую деятельность, не разделял его убеждений, но я хочу подчеркнуть, что наша литература потеряла выдающего мастера слова, сослагательность сюжетов и характеров. Царство ему Небесное!», – говорит Денис Драгунский в беседе с НСН.
Минкультуры организует онлайн-программы для россиян
Минкультуры поручило музеям, театрам и концертным залам разработать онлайн-программы. Ранее ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий.
Денис Драгунский: «Вы знаете, я думаю, это правильно. Я надеюсь, что люди к этому отнесутся с пониманием, потому что эпидемия, все-таки, вещь серьезная. Просто из-за желания выскочить в кино, в театр, музей, из-за этого потом заболеть и заразить других – не надо. Давайте будем сидеть дома, выполнять рекомендации людей, которые занимаются нашим здоровьем», – отмечает писатель в эфире НСН.
В России создадут интерактивную базу древнеславянских текстов
В России с помощью технологий искусственного интеллекта создадут интерактивную базу древнеславянских текстов. Она даст историкам и ученым-лингвистам инструмент для изучения всех современных национальных славянских языков, а также позволит лучше понять их наследие.
Денис Драгунский: «Вообще-то база всех древнеславянских текстов существует очень давно. Но если это все будет соединено воедино и станет доступным в интернете, то это, несомненно, большой прогресс. Это прекрасно», – комментирует он для НСН.
Память Победы
«Память Победы» – это специальный проект НСН, в рамках которого участники «Авторских новостей» рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, делятся их судьбами. Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Денис Драгунский: «Я хотел бы рассказать о своем дяде Евгении Васильевиче Семичаснове. Вообще вся моя семья была на войне, и мама, и папа. Но о дяде я хочу рассказать отдельно. Это был человек героический. Он воевал в дисциплинарном батальоне. Он лежал под танком раненый несколько дней. Надо сказать, что когда дядя Женя пришел с войны, он о Сталине и его маршалах говорил не иначе, как матом. После этого, он был Героем труда, он был монтажником на Байконуре, делал стапеля на ракеты, на которых летал Гагарин и остальные космонавты», – делится своей историей со слушателями НСН Денис Драгунский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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