Драгунский почтил память Лимонова

Денис Драгунский: «Я хотел бы рассказать о своем дяде Евгении Васильевиче Семичаснове. Вообще вся моя семья была на войне, и мама, и папа. Но о дяде я хочу рассказать отдельно. Это был человек героический. Он воевал в дисциплинарном батальоне. Он лежал под танком раненый несколько дней. Надо сказать, что когда дядя Женя пришел с войны, он о Сталине и его маршалах говорил не иначе, как матом. После этого, он был Героем труда, он был монтажником на Байконуре, делал стапеля на ракеты, на которых летал Гагарин и остальные космонавты», – делится своей историей со слушателями НСН Денис Драгунский.

