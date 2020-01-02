Драгунский: Вместо четырёхдневки лучше пусть всем повысят зарплату!

Денис Драгунский: «Человек, который был совершенно вне политики. Это актёр и режиссёр. Сравнивать его с Рональдом Рейганом — он тоже актёр, ставший президентом — совершенно невозможно. Ведь Рейган перед этим был десятилетиями лидером крупнейшего Голливудского Союза, а потом губернатором крупного штата Калифорния. А Зеленский резко стал президентом. И, возможно, все это будет иметь какой-то положительный итог в отношениях между Украиной и Россией, может мы сдвинемся с печальной точки с помощью такого весёлого и неординарного президента», - комментирует в интервью НСН Денис Драгунский.





