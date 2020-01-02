Драгунский: Вместо четырёхдневки лучше пусть всем повысят зарплату!
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2019 года.
Владимир Зеленский стал президентом Украины
Победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский. Он набрал 73% голосов.
Денис Драгунский: «Человек, который был совершенно вне политики. Это актёр и режиссёр. Сравнивать его с Рональдом Рейганом — он тоже актёр, ставший президентом — совершенно невозможно. Ведь Рейган перед этим был десятилетиями лидером крупнейшего Голливудского Союза, а потом губернатором крупного штата Калифорния. А Зеленский резко стал президентом. И, возможно, все это будет иметь какой-то положительный итог в отношениях между Украиной и Россией, может мы сдвинемся с печальной точки с помощью такого весёлого и неординарного президента», - комментирует в интервью НСН Денис Драгунский.
В России задумались о четырёхдневной рабочей неделе
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил перейти россиянам на четырёхдневную рабочую неделю. Рассмотрение вопроса правительство перенесло на 2020 год.
Денис Драгунский: «Мне это довольно странно. Потому что у нас все-таки с производительностью труда и ВВП не так все хорошо. А, кроме того, я думаю, если ввести четырехдневную рабочую неделю, в четверг все равно никто работать не будет, будет короткий день. Если сделать трехдневную рабочую неделю, история повторится в среду. Тут что-то другое нужно делать. Например, поднимать трудовую дисциплину самым простым известным способом - путём повышения заработной платы», - говорит он НСН.
Массовые акции протеста прошли в Екатеринбурге
В Екатеринбурге прошли массовые акции против строительства храма на месте сквера в центре города. В итоге объект возведут на месте старого завода.
Денис Драгунский: «Екатеринбург беден зелёными насаждениями. Хорошо, что нашли другое место для строительства. И радует в ситуации то, что самые простые обыкновенные люди смогли настоят на своём», - делится он с НСН.
Из Третьяковской галереи похитили картину Куиджи
Из Третьяковской галереи была похищена картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куиджи. Похитителя задержали и картина была возвращена в русский музей.
Денис Драгунский: «Крадут очень много картин. Событием года, думаю, эта кража стала потому, что произошла как в кино, как в фильме "Старики-разбойники". Со всех камер было видно, что какой-то мужчина подошёл, повертел носом, огляделся, снял картину, и спокойно вынес её из галереи. Мне сначала даже показалось, что это какой-то розыгрыш», - рассказывает в беседе с НСН Денис Драгунский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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