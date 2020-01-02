Драгунский: Вместо четырёхдневки лучше пусть всем повысят зарплату!

2 января 202011:00

Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2019 года.

1

Владимир Зеленский стал президентом Украины

Победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский. Он набрал 73% голосов. 

Денис Драгунский: «Человек, который был совершенно вне политики. Это актёр и режиссёр. Сравнивать его с Рональдом Рейганом — он тоже актёр, ставший президентом — совершенно невозможно. Ведь Рейган перед этим был десятилетиями лидером крупнейшего Голливудского Союза, а потом губернатором крупного штата Калифорния. А Зеленский резко стал президентом. И, возможно, все это будет иметь какой-то положительный итог в отношениях между Украиной и Россией, может мы сдвинемся с печальной точки с помощью такого весёлого и неординарного президента», - комментирует в интервью НСН Денис Драгунский.


2

В России задумались о четырёхдневной рабочей неделе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил перейти россиянам на четырёхдневную рабочую неделю. Рассмотрение вопроса правительство перенесло на 2020 год.

Денис Драгунский: «Мне это довольно странно. Потому что у нас все-таки с производительностью труда и ВВП не так все хорошо. А, кроме того, я думаю, если ввести четырехдневную рабочую неделю, в четверг все равно никто работать не будет, будет короткий день. Если сделать трехдневную рабочую неделю, история повторится в среду. Тут что-то другое нужно делать. Например, поднимать трудовую дисциплину самым простым известным способом - путём повышения заработной платы», - говорит он НСН.

3

Массовые акции протеста прошли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошли массовые акции против строительства храма на месте сквера в центре города. В итоге объект возведут на месте старого завода.

Денис Драгунский: «Екатеринбург беден зелёными насаждениями. Хорошо, что нашли другое место для строительства. И радует в ситуации то, что самые простые обыкновенные люди смогли настоят на своём», - делится он с НСН.

4

Из Третьяковской галереи похитили картину Куиджи

Из Третьяковской галереи была похищена картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куиджи. Похитителя задержали и картина была возвращена в русский музей.

Денис Драгунский: «Крадут очень много картин. Событием года, думаю, эта кража стала потому, что произошла как в кино, как в фильме "Старики-разбойники". Со всех камер было видно, что какой-то мужчина подошёл, повертел носом, огляделся, снял картину, и спокойно вынес её из галереи. Мне сначала даже показалось, что это какой-то розыгрыш», - рассказывает в беседе с НСН Денис Драгунский.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Анна Артемьева
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