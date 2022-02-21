«Дорогой Николай»: Пригожин вслед за Путиным поздравил Расторгуева с юбилеем
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин поздравил Николая Расторгуева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем певца и общественного деятеля Николая Расторгуева, отметив его вклад в реализацию патриотических проектов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Иосиф Пригожин: «Я присоединяюсь к поздравлениям президента и всего российского народа. Знаю Николая Расторгуева очень давно и от всей души ко всем тостам и поздравлениям, от всего сердца говорю, что мы его очень любим! Дорогой Николай, будь здоров, твори! А мы всегда рядом», - поздравил Пригожин артиста.
Юлия Савичева выпустила сингл "Майский дождь"
«Вспоминаю, когда мы вначале отношений с моим мужем устраивали свидания, почему-то всегда лил дождь, а мы бродили по улице без зонта промокшие, но счастливые. Про эти незабываемые моменты я рассказываю вам в своей песне»,- написала Савичева.
Иосиф Пригожин: «Юлечка – замечательный артист! Здорово, когда именно в музыке, в песнях ты можешь рассказать этот отрезок своей жизни. Желаю успехов и надеюсь, что именно этот сингл найдет отклик у огромного числа людей, которые также романтично буду описывать свою жизнь, слушая эту замечательную песню», - отметил собеседник.
Niletto представил в Сети новый альбом «Криолит»
В сборник вошло 11 разножанровых треков, каждый из которых получился личным, интимным, но при этом музыкальным.
Иосиф Пригожин: «Желаю хорошего пути этому альбому и самому артисту. Он очень хороший парень, хороший артист. Удачи и хорошей музыки», - пожелал он.
Канье Уэст выпустит «Donda 2» на собственном стриминговом сервисе
Релиз пластинки, которая является продолжением «Donda», намечена на 22 февраля, но рэпер сообщил, что она не появится на популярных стриминговых платформах. Послушать альбом можно будет только на собственной платформе Уэста Stem Player.
Иосиф Пригожин: «Надеемся, что эта стриминг платформа также будет инструментом для продвижения не только самого Канье Уэста, но и для многих других музыкантов», - добавил продюсер.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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