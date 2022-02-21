«Дорогой Николай»: Пригожин вслед за Путиным поздравил Расторгуева с юбилеем

Иосиф Пригожин: «Я присоединяюсь к поздравлениям президента и всего российского народа. Знаю Николая Расторгуева очень давно и от всей души ко всем тостам и поздравлениям, от всего сердца говорю, что мы его очень любим! Дорогой Николай, будь здоров, твори! А мы всегда рядом», - поздравил Пригожин артиста.

