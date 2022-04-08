Дмитрий Snake: Абсолютно понимаю решение Димы Спирина
Музыкант и участник группы Глеб Самойлов и The MATRIXX, а также НАИВ и МЭD DОГ Дмитрий Snake Хакимов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Группа «Тараканы» прекратила существование
Лидер «Тараканов» Дмитрий Сид Спирин заявил о прекращении существования своей группы. Такое решение обусловлено тем, что, по мнению музыканта, «Тараканы» попали в негласный реестр запрещенных групп. На протяжении последних несколько дней Дмитрий Спирин размещал на своих ресурсах подробные описания истории отмен выступлений коллектива в разных городах России, связывая эти форс-мажорные обстоятельства не с коронавирусными ограничениями, а с позицией региональных чиновников.
Дмитрий Snake Хакимов: «Это очень печальная новость для всех любителей панк-рока. «Тараканы!» были одной из главных групп в этом жанре. И безусловно, за все 30 лет существования группы они написали и большое количество прекрасных песен, отыграли мощные и ударные концерты. Мне очень жаль, что «Тараканы!» прекращают свое существование, но абсолютно понимаю решение Димы Сида», - сказал артист.
ABBA выпустила новый клип в годовщину победы на «Евровидении» и анонсировала бокс-сет
Группа ABBA представила новый клип на свой хит 1974 года «Waterloo». В лирик-видео использованы фрагменты старых съемок и красочная графика. InterMedia напоминает, что именно с этой композицией шведский квартет одержал победу на конкурсе песни «Евровидение», и премьера состоялась в 48-ю годовщину этого события.
Дмитрий Snake Хакимов: «ABBA для меня лично является одной из любимейших групп. Я с огромным удовольствием приобрел и их новый альбом, и покупаю их старые издания и переиздания. Для меня это просто прекрасная новость. Очень надеюсь, что группа будет существовать еще очень много лет и запишет еще не одну прекрасную песню. И всем очень рекомендую послушать их музыку, она вечна», - посоветовал музыкант.
Netflix и Apple+ отказались от работы с Уиллом Смитом
Стриминговые сервисы Netflix и Apple+ останавливают работу с 53-летним актером Уиллом Смитом, отказываясь от планов на съемки байопика об артисте. Ранее из-за событий на «Оскаре» кинокомпания Sony заморозила съемки четвертой части фильма «Плохие парни» со Смитом в главной роли, а стриминговый сервис Netflix приостановил проект Fast and Loose, криминальную драму с участием Уилла.
Дмитрий Snake Хакимов: «Я так понимаю, что подавляющее большинство тех планов, которые кинокомпании строили с Уиллом Смитом уже не будут осуществлены. Вот если честно, то я думаю, что на месте Уилла Смита я поступил бы точно также. Но то, что насилие не приемлемо ни в каком виде, с этим я тоже согласен. Очень сложная ситуация, и все не всегда проходит гладко, если ты отстаиваешь свои убеждения. Ситуация с Уиллом Смитом это доказывает», - резюмировал собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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