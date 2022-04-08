Дмитрий Snake: Абсолютно понимаю решение Димы Спирина

Дмитрий Snake Хакимов: «Я так понимаю, что подавляющее большинство тех планов, которые кинокомпании строили с Уиллом Смитом уже не будут осуществлены. Вот если честно, то я думаю, что на месте Уилла Смита я поступил бы точно также. Но то, что насилие не приемлемо ни в каком виде, с этим я тоже согласен. Очень сложная ситуация, и все не всегда проходит гладко, если ты отстаиваешь свои убеждения. Ситуация с Уиллом Смитом это доказывает», - резюмировал собеседник.

