Дмитрий Ермак поддержал новые ночные штрафы за нарушение тишины

Дмитрий Ермак : «Хочу обозначить свою позицию. Если бы сейчас отменили майские праздники, дали бы возможность идти и заниматься моим любимым делом, я бы с удовольствием отказался от майских праздников, потому что, мне кажется, мы достаточно все отдохнули. И я уверен, что все россияне меня сейчас поддержат в том, что если бы сняли сейчас самоизоляцию, то 1 мая, уверен, все бы стояли у станка», – комментирует в интервью НСН Дмитрий Ермак.

