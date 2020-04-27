Дмитрий Ермак поддержал новые ночные штрафы за нарушение тишины
Артист театра и кино, певец, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Дмитрий Ермак специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуме оценили идею переноса майских праздников
В Госдуме не поддержали идею переноса майских праздников, отметив, что россиянам надо определиться, чего они хотят: «гулять или выкарабкиваться из кризиса».
Дмитрий Ермак : «Хочу обозначить свою позицию. Если бы сейчас отменили майские праздники, дали бы возможность идти и заниматься моим любимым делом, я бы с удовольствием отказался от майских праздников, потому что, мне кажется, мы достаточно все отдохнули. И я уверен, что все россияне меня сейчас поддержат в том, что если бы сняли сейчас самоизоляцию, то 1 мая, уверен, все бы стояли у станка», – комментирует в интервью НСН Дмитрий Ермак.
В России введут штрафы за лающих собак и автомобильную сигнализацию
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак. Такая статья появится в обновленном Кодексе об административных правонарушениях. Также будут штрафовать за постоянно срабатывающую автомобильную сигнализацию по ночам, громкую музыку и игру на музыкальных инструментах.
Дмитрий Ермак : «Мне кажется, что-то подобное действительно должно существовать, потому что иногда кажется, что это не очень важно, каким-то бредом. Но знаете, я, к примеру, сталкивался с такими случаями. И кроме как законом эти конфликты нельзя было урегулировать, не всегда договоры о добрососедстве срабатывают. Не знаю, что ответить насчет лающих собак, но, наверное, если она кому-то мешает, то ее хозяин должен нести ответственность», – делится он своим мнением со слушателями НСН.
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате
«Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. Фотографии участников Великой Отечественной войны будут транслироваться на двухсот медиаэкранах российской столицы, а также на портале «Бессмертного полка России».
Дмитрий Ермак : «Я считаю это правильной мерой. Если режим самоизоляции не будет снят, мы хотя бы как-то энергетически сможет воздать память людям, которые тогда погибли, которые жили. И важно понять, мы можем пережить самоизоляцию, и это не самое худшее, потому что наше предыдущее поколение пережило более страшные времена, только бы не было войны», – говорит он в беседе с НСН.
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года. Ими стали «Мстители. Финал», «Холодное сердце 2», «Король лев», «Джокер» и «Капитан Марвел».
Дмитрий Ермак : «Мне особенно приятно за "Холодное сердце", потому что одну из главных героинь в русской версии, принцессу Анну, от которой сходят с ума практически все девочки нашей страны, озвучивала моя жена Наталья Быстрова. Я не знаю детей, которым не понравился бы этот мультик, как, и взрослых», – подытоживает в эфире НСН Дмитрий Ермак.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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