«Дивное начинание!» Макаревич о суперприложении для госслужащих
Лидер группы «Машина времени» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России запустят суперприложение для госслужащих
Минцифры уже объявило тендер почти на 500 млн рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест. Ведомство планирует объединить в приложении мессенджер, почту, средства для видео-конференц-связи, облачное хранилище, внутренний портал, работу с офисными документами, антивирусное программное обеспечение. Прототип программы появится в Минцифры, Росстате, Пенсионном фонде, Минэкономразвития, фельдъегерской службе.
Андрей Макаревич: «Дивное начинание! Больше всего мне нравится здесь «облачное хранилище» для денег, а еще лучше «заоблачное»», - сыронизировал музыкант.
Суд в Одессе обязал воров прочесть «Приключения Тома Сойера».
Малиновский суд Одессы вынес приговор двум ворам после кражи автомагнитол. Им назначили год условно. Также суд обязал их прочесть стихи Тараса Шевченко и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, для того, чтобы развить понимание отношений собственности и общечеловеческих ценностей, следует из судебного решения.
Андрей Макаревич: «Я бы начал все-таки с Нового Завета. Там проще: «Не укради». И все», - в шутку порекомендовал артист.
Исследование показало, почему россияне отказываются от наличных
Главным преимуществом безналичных платежей россияне назвали удобство, также они отметили, что безналичная оплата более гигиенична в сравнении с оплатой бумажными деньгами и безопасна.
Андрей Макаревич: «Подозреваю, причина совсем в другом: денег нет. Ни наличных, не безналичных, кстати», - предположил собеседник НСН.
Издатели ждут замедления роста книжного рынка из-за новых ограничений
Российские книжные издательства могут потерять сотни миллионов рублей из-за закрытия специализированной книжной розницы в Москве и других городах. Раньше они ожидали, что книжный рынок вырастет в 2021 году до 99 млрд руб., что на 3% больше уровня 2019 года, но локдаун изменил прогнозы. Частично компенсировать убытки может отложенный спрос и онлайн-продажи, рассчитывают участники рынка.
Андрей Макаревич: «Вот странное дело, издатели плачут и переживают, а в типографиях очередь на полгода. Сам недавно убедился. Что-то тут не так все просто», - отметил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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