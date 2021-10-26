«Дивное начинание!» Макаревич о суперприложении для госслужащих

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Российские книжные издательства могут потерять сотни миллионов рублей из-за закрытия специализированной книжной розницы в Москве и других городах. Раньше они ожидали, что книжный рынок вырастет в 2021 году до 99 млрд руб., что на 3% больше уровня 2019 года, но локдаун изменил прогнозы. Частично компенсировать убытки может отложенный спрос и онлайн-продажи, рассчитывают участники рынка.

