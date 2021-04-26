Делягин: власти России не хотят создавать что-то свое
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России приготовились запретить вывоз бензина из страны
Российские власти занялись подготовкой правовой базы для временного запрета вывоза бензина из страны. Как сообщает газета «Коммерсантъ», топливо готовятся внести в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен.
Михаил Делягин: «В 2018 году правительство Дмитрия Медведева ввело, так называемый, «налоговый маневр». В результате вся нефтепереработка в стране стала убыточной и ее пришлось дотировать. Сейчас никому в голову не приходит отменить этот «налоговый маневр». Вместо этого собираются ограничивать экспорт, подрывая бизнес российских компаний», – отметил в разговоре с НСН Михаил Делягин.
Заключённых могут привлечь к строительству магистралей в России
В Правительстве России задумали привлечь к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба осужденных. Нескольким ведомствам поручили продумать данный вопрос до 14 мая, обсудив также инфраструктуру для размещения рабочей силы.
Михаил Делягин: «Юридически это возможно, но я не понимаю, почему властям не приходит в голову мысль просто платить людям за работу нормальные деньги, и не привлекать к этому заключенных и гастарбайтеров?», – сказал он в эфире НСН.
В Общественной палате предложили увеличить отпуск отдыхающим внутри страны россиянам
Член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением увеличить отпуск с 28 до 35 дней гражданам страны, выбирающим местом отдыха российские курорты.
Михаил Делягин: «Я приветствую стимулирование отдыха в России и выплату отдыхающим кешбэка в 20 процентов. Но эту идею я считаю неправильной, потому что в Общественной палате предлагают поощрять граждан отдыхающих в России за счет работодателей, а это деньги не общественной палаты и они ими распоряжаться не могут», – прокомментировал он в интервью НСН.
В России предложили замедлить YouTube
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил замедлить YouTube в России. По его словам YouTube не удаляет запрещенный в России контент, а также ввел цензуру в отношении российских ресурсов.
Михаил Делягин: «Я считаю, что для таких действий нужно создать достойный, русский аналог YouTube, а уже потом замедлять или блокировать оригинальный. К сожалению, наши представители власти не рассматривают вариант создания чего-то своего, а думают лишь о том, как подорвать что-то существующее», – рассуждает он в интервью НСН.
Зимбабве для борьбы с экономическим кризисом решило убивать слонов
Власти Зимбабве в рамках борьбы с экономическим кризисом, связанным с пандемией коронавируса, решили продавать лицензии на убийство слонов. Предполагается, что в этом году будет выдано не менее 500 лицензий, каждая из которых обойдется в 10-70 тысяч долларов.
Михаил Делягин: «Правительство Зимбабве уже довело страну до катастрофы и убийство слонов ее не спасет. Если бы в Зимбабве разрешили поступить так не со слонами, а с представителями зимбабвийского правительства, то в этом случае они, действительно, смогли бы пополнить бюджет», – подытожил в беседе с НСН Михаил Делягин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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