Делягин: власти России не хотят создавать что-то свое

Михаил Делягин: «Я приветствую стимулирование отдыха в России и выплату отдыхающим кешбэка в 20 процентов. Но эту идею я считаю неправильной, потому что в Общественной палате предлагают поощрять граждан отдыхающих в России за счет работодателей, а это деньги не общественной палаты и они ими распоряжаться не могут», – прокомментировал он в интервью НСН.

