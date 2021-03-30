Делягин: россияне не хотят вакцинироваться из-за недоверия к Кремлю

Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В Кремле объяснили нежелание россиян вакцинироваться от COVID-19

В Кремле объяснили нежелание россиян вакцинироваться от коронавируса национальными особенностями – по-прежнему большое количество людей весьма подозрительно относятся в целом к прививкам.

Михаил Делягин: «На самом деле, большое количество людей весьма подозрительно, насколько я могу судить, относятся к Кремлю. Потому три года испытаний после разработки вакцины не прошли, все знают, как коронавирус быстро мутирует, и весьма вероятно, что через какое-то время появится штамм, который будет устойчив ко всем вакцинам. Так что национальная особенность граждан России – это, скорее, способность мыслить самостоятельно», – отметил в разговоре с НСН Михаил Делягин.

2

Песков рассказал, как победить коррупцию в России

Для победы над коррупцией необходимо создать в обществе нетерпимость к этому явлению, а также обеспечить неотвратимость наказания за взяточничество, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Делягин: «Полностью подписываюсь. И еще хотелось бы, чтобы коррупция в России не производила впечатления одной из основ государственного строя», – сказал он в эфире НСН.

3

В Башкирии запретили продавать зажигалки детям

В Башкирии приняли закон, который запрещает продавать зажигалки детям. Нарушителям грозит штраф в размере 70 тысяч рублей.

Михаил Делягин: «Вероятно, там никто не слышал о поговорке «спички детям не игрушка». И, вероятно, никто не знает, что детям тоже нужно зажигать газовую плиту, готовить себе еду, если в доме не электрическая плита. Предполагается, что дети покупают зажигалки, только чтобы курить и устраивать пожары. Это производит впечатление какого-то тяжелого бюрократического бреда», – прокомментировал он в интервью НСН.

4

В России предложили ввести обязательную регистрацию питомцев

Депутаты предложили ввести в России обязательную регистрацию домашних животных. Предполагается, что это позволит возвращать потерявшихся питомцев владельцам.

Михаил Делягин: «Но в первую очередь это позволит хорошо заработать тем, кто будет заниматься чипированием и оформлением. Когда-то это продвигал вице-премьер Аркадий Дворкович. Он уже давно не вице-премьер, но, что называется, нет такой либеральной глупости, которая не была бы реализована, по крайней мере, в нашей стране. Остается надеяться, что депутаты не додумаются требовать регистрацию в государственных органах аквариумных рыбок», – подытожил в беседе с НСН Михаил Делягин.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаАвторские НовостиМихаил Делягин
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