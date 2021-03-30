Делягин: россияне не хотят вакцинироваться из-за недоверия к Кремлю

Михаил Делягин: «Но в первую очередь это позволит хорошо заработать тем, кто будет заниматься чипированием и оформлением. Когда-то это продвигал вице-премьер Аркадий Дворкович. Он уже давно не вице-премьер, но, что называется, нет такой либеральной глупости, которая не была бы реализована, по крайней мере, в нашей стране. Остается надеяться, что депутаты не додумаются требовать регистрацию в государственных органах аквариумных рыбок», – подытожил в беседе с НСН Михаил Делягин.

