Делягин: отказ Украины от российской электроэнергии угрожает атомной катастрофой

Михаил Делягин: «Поскольку смысл существования Украины заключается в ненависти к России, странно приобретать у нас все, что им нужно. Однако, если Украина действительно прекратит закупку электроэнергии в России, то внутри Украины возникнет перегруз на атомных электростанциях, который будет реально угрожать атомной катастрофой. Это угроза реальна для всей Европы, потому что уже в декабре 2014 года, на Запорожской АЭС, были серьёзные выбросы радиации. Я думаю, правильной позицией России было бы требование к международному сообществу, в рамках МАГАТЭ, изъять управление украинскими АЭС из ведения украинского государства и передать эти атомные электростанции под международный контроль»,– сказал он в эфире НСН.

