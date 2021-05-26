Делягин: отказ Украины от российской электроэнергии угрожает атомной катастрофой

Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Владимир Путин разорвал налоговое соглашение с Нидерландами

Речь идет о соглашении между двумя странами, которое позволяло избежать двойного налогообложения и уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Михаил Делягин: «Нидерланды – это такой замечательный офшор для крупного бизнеса, который позволяет, не неся рисков офшорной юрисдикции, не платить налоги в России. Наша страна обратилась к подобным странам с предложением подкорректировать характер налогового сотрудничества. Некоторые страны пошли навстречу, но Нидерланды категорически отказались. Это хорошая новость для Российской Федерации, потому что стало на одну «офшорку» меньше», – отметил в разговоре с НСН Михаил Делягин.

2

Украина запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России на период до 1 октября текущего года. 

Михаил Делягин: «Поскольку смысл существования Украины заключается в ненависти к России, странно приобретать у нас все, что им нужно. Однако, если Украина действительно прекратит закупку электроэнергии в России, то внутри Украины возникнет перегруз на атомных электростанциях, который будет реально угрожать атомной катастрофой. Это угроза реальна для всей Европы, потому что уже в декабре 2014 года, на Запорожской АЭС, были серьёзные выбросы радиации. Я думаю, правильной позицией России было бы требование к международному сообществу, в рамках МАГАТЭ, изъять управление украинскими АЭС из ведения украинского государства и передать эти атомные электростанции под международный контроль»,– сказал он в эфире НСН.

3

На новых российских деньгах предложили изобразить Сталина

Глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил Центробанку использовать изображения Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского для оформления новых купюр достоинством 1 000 и 5 000 рублей. По его словам, на банкнотах должны быть изображены выдающиеся личности прошлого, причем лучше те, кто относился к деньгам равнодушно.

Михаил Делягин: «Это интересная инициатива, но, к сожалению, для нынешнего государства она непродуктивна. Представьте себе, каково будет российским ворам и жуликам пользоваться купюрами с портретами людей, которые боролись с преступностью на деле, а не на словах»,– прокомментировал он в интервью НСН.

4

Защита Михаила Ефремова обжаловала его приговор

Защита актера Михаила Ефремова, который осужден за смертельное ДТП, подала кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда и просит отправить дело на новое апелляционное рассмотрение. 

Михаил Делягин: «Я не знаю нюансов, но, на мой взгляд, приговор давали не Ефремову, а адвокату Пашаеву, который и закопал Ефремова. С формальной точки зрения, конечно, если у Ефремова найдутся нормальные адвокаты, то они могут подавать апелляцию»,– подытожил в беседе с НСН Михаил Делягин.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиМихаил Делягин
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