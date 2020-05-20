Делягин: Разрушение экономики уже не остановить - без специальных мер

Михаил Делягин: «Подход правильный, но есть несколько подводных камней. Во-первых, льготы, которые нужны офицерам и солдатам, они не всегда и неполностью нужны врачам, и наоборот. Во-вторых, одно из направлений бюрократического издевательства над людьми, в частности над врачами, после оптимизации здравоохранения, которая превратила его в «здравозахоронение», является сужение понятия «коронавирусный больной». То есть, если врач работает с больным, у которого установлен диагноз COVID-19, тогда он получает льготы. Если врач работает с больным, у которого все симптомы коронавируса, но тест по какой-то причине отрицательный, хотя протокол работы тот же самый, он, соответственно, никаких льгот не получает. Это издевательство. Нужно поддерживать не врачей, которые борются с коронавирусом, а врачей и всех медицинских работников, которые работают с людьми с симптомами коронавируса», — предложил Михаил Делягин в интервью НСН.

