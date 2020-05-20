Делягин: Разрушение экономики уже не остановить - без специальных мер
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуме предложили распространить льготы военных на медиков
Льготы, предусмотренные для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, необходимо распространить на врачей, которые борются с коронавирусом. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.
Михаил Делягин: «Подход правильный, но есть несколько подводных камней. Во-первых, льготы, которые нужны офицерам и солдатам, они не всегда и неполностью нужны врачам, и наоборот. Во-вторых, одно из направлений бюрократического издевательства над людьми, в частности над врачами, после оптимизации здравоохранения, которая превратила его в «здравозахоронение», является сужение понятия «коронавирусный больной». То есть, если врач работает с больным, у которого установлен диагноз COVID-19, тогда он получает льготы. Если врач работает с больным, у которого все симптомы коронавируса, но тест по какой-то причине отрицательный, хотя протокол работы тот же самый, он, соответственно, никаких льгот не получает. Это издевательство. Нужно поддерживать не врачей, которые борются с коронавирусом, а врачей и всех медицинских работников, которые работают с людьми с симптомами коронавируса», — предложил Михаил Делягин в интервью НСН.
С 25 мая в Москве вернуться к работе МФЦ
С понедельника, 25 мая, в Москве вернутся к работе Многофункциональные центры предоставления государственных услуг. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Михаил Делягин: «Замечательная новость, жизнь налаживается, все прекрасно. Детский вопрос: а почему МФЦ могут возобновить работу, а малый и средний бизнес при условии социального дистанцирования восстановить работу не может? Где логика? Но, тем не менее, шаг вперед», — отметил он в разговоре с НСН.
Количество выздоровевших после COVID-19 россиян побило число заболевших
В России впервые с начала пандемии количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших.
Михаил Делягин: «Я не называю это явление ни пандемией, ни эпидемией. Эпидемиологический порог не превышен ни в одной стране мира, кроме Сан-Марино. Так что это коронабесия. Есть эпидемия паники, есть истерика по этому поводу. Но, тем не менее, количество выздоровевших превысило число заболевших, и количество официально зарегистрированных заболевших идет на спад уже давно. И, возможно, через некоторое время официальные власти обратят на это внимание, и начнут позволять людям дышать. Хотя, надо сказать, что разрушение экономики, набрав высокий темп сейчас, без специальных мер не остановится», — прокомментировал Михаил Делягин для слушателей НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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