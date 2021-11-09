Черданцев: В развитых странах QR-код стал неотъемлемой частью жизни

Георгий Черданцев: «Я только что вернулся из командировки из Италии, где комментировал матч Лиги Чемпионов, так вот вся Италия живет по QR-коду. Вас в аэропорт, даже если вы летите в Москву, без QR-кода не пустят. Это правильная инициатива. Вопрос в том, как QR-код получить. Я согласен с мнением, что QR-код нужно выдавать людям, у которых есть антитела, поскольку они не представляют опасности для окружающих. В этом направлении, конечно, еще нужно работать, но уже есть примеры развитых стран, в которых QR-код стал неотъемлемой частью жизни, потому что без этого преодолеть пандемию, видимо, невозможно», - сказал он.

