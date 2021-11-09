Черданцев: В развитых странах QR-код стал неотъемлемой частью жизни
Телеведущий и спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
Потенциально опасный астероид 2004 UE размером от 170 до 380 метров в диаметре пролетит близ Земли в середине ноября, говорится на сайте одного из подразделений НАСА. На минимальное расстояние астероид приблизится к Земле 13 ноября. По оценкам американского агентства, астероид пролетит от нашей планеты более чем в четырех миллионах километров, что превышает 11 дистанций от Земли до Луны.
Георгий Черданцев: «В этой новости очень много чисел, в них сразу же можно запутаться. Но мне вспоминается цитата из великого произведения Носова, когда Незнайка кричал своим друзьям: «От Солнца оторвался кусок и летит прямо нам на голову!» Так что 13 ноября спасайся, кто может», - резюмировал телеведущий.
В России предложили выплачивать новорожденным до 100 тысяч рублей
Меры поддержки для новорожденных россиян необходимо расширять, поэтому им можно переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом заявил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.
Георгий Черданцев: «Это, конечно, искусство заголовка, потому что если следовать тому, что в нем написано, то, видимо, предполагается, что новорожденный на карточку получит 100 тысяч рублей. И сам сможет выбрать себе соску, молочную смесь, подгузники и все прочие вещи, которые необходимы новорожденным. Конечно, наверное, имеется в виду, что деньги будут получать его родители. А любая поддержка семьи, тем более, с новорожденным в такой серьезной сумме - это хорошая инициатива, которую можно только поддерживать», - отметил собеседник НСН.
В Кремле оценили появление QR-кодов на транспорте
В Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, это прерогатива оперативного штаба, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Георгий Черданцев: «Я только что вернулся из командировки из Италии, где комментировал матч Лиги Чемпионов, так вот вся Италия живет по QR-коду. Вас в аэропорт, даже если вы летите в Москву, без QR-кода не пустят. Это правильная инициатива. Вопрос в том, как QR-код получить. Я согласен с мнением, что QR-код нужно выдавать людям, у которых есть антитела, поскольку они не представляют опасности для окружающих. В этом направлении, конечно, еще нужно работать, но уже есть примеры развитых стран, в которых QR-код стал неотъемлемой частью жизни, потому что без этого преодолеть пандемию, видимо, невозможно», - сказал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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