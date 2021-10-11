Черданцев знает, кто займется борьбой с чумой
Телеведущий и спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Роспотребнадзоре предупредили о возрастающих рисках распространения чумы
Риски распространения чумы в мире возрастают из-за изменения климата. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Георгий Черданцев: «Это понятная новость, потому что, я думаю, многие из нас не знали о существовании такой организации Роспотребнадзор до пандемии коронавирусной инфекции. Но поскольку она рано или поздно закончится, Роспотребнадзор начинает придумывать себе какие-то другие занятия, чтобы оставаться на виду, иначе им скучно. Чума, потом бубонная чума, потом ещё какие-то другие варианты им пригодятся», - сыронизировал телеведущий.
В Москве начали делать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус
Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию запустили в Москве в 10 общественных местах и 10 многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Георгий Черданцев: «Мне кажется это довольно странная новость. С одной стороны, народ у нас любит все бесплатное, поэтому с удовольствием пойдет тестироваться, с другой стороны, если человек действительно болен коронавирусом и имеет симптомы заболевания, зачем же ему идти в общественное место, тем более, в многофункциональный центр, куда ходят в основном, пенсионеры и там распространять заразу. Мне кажется, это странная идея. Может быть, это лучше делать в закрытых местах, а не общественных, а еще лучше делать это на дому», - предложил собеседник НСН.
В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
Призыв ввести в России штрафы за отказ от вакцинации приведет к недовольству в обществе и нарушит закон, нужно стимулировать граждан, убеждать их проходить иммунизацию, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Георгий Черданцев: «Штрафовать, конечно, было бы неправильно. У многих людей есть предубеждение против прививок, а у многих – медицинские противопоказания. С другой стороны, конечно, нужно продолжать вести разъяснительную работу с населением даже не о пользе, а о неизбежности вакцинации. Вакцинация -это один из главных способов достичь коллективного иммунитета, чтобы победить пандемию каронавируса», - сказал он.
Телеведущая Ксения Собчак стала участницей крупной автокатастрофы в Краснодарском крае
На трассе Адлер – Альпика Сервис такси бизнес-класса, в котором ехала ведущая, выехал на встречку и протаранил «Фольксваген».
Георгий Черданцев: «Очень жаль, что пострадали люди. Я сам довольно часто езжу по этой трассе и в качестве пассажира, и сам за рулем. Там есть очень опасные места и местный таксисты гоняют и обгоняют там так, что вообще удивительно, что такие аварии не происходят каждый день. На мой взгляд, этот трагический несчастный случай должен подвигнуть местные власти на установку ограждения между полосами движения во избежание впредь подобного рода несчастий», - поделился мнением спортивный комментатор.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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