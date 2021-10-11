Черданцев знает, кто займется борьбой с чумой

Георгий Черданцев: «Мне кажется это довольно странная новость. С одной стороны, народ у нас любит все бесплатное, поэтому с удовольствием пойдет тестироваться, с другой стороны, если человек действительно болен коронавирусом и имеет симптомы заболевания, зачем же ему идти в общественное место, тем более, в многофункциональный центр, куда ходят в основном, пенсионеры и там распространять заразу. Мне кажется, это странная идея. Может быть, это лучше делать в закрытых местах, а не общественных, а еще лучше делать это на дому», - предложил собеседник НСН.

