Черданцев: ПЦР-тесты должны быть введены в аэропортах для всех прилетающих
Телеведущий и спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
США хотят ужесточить требования к тестам на COVID-19 для въезжающих в страну
Для всех прибывающих в страну администрация США готовит жесткие требования к тесту на коронавирус, он должен быть сделан за сутки до посадки на рейс.
Георгий Черданцев: «Я полностью поддерживаю эту инициативу, как человек, который часто ездит в командировки и продолжал ездить в пандемии. Я считаю, что это в обязательном порядке должно быть введено и в России - именно сдача теста по прилету. Вне зависимости, вакцинирован человек или нет», - сказал телеведущий.
Минобороны хочет освободить военнослужащих от QR-кодов.
Военные смогут показать паспорт и документ, который подтверждает принадлежность к Вооруженным силам в местах, для посещения которых необходим QR-код. На военных пенсионеров хотят распространить аналогичные правила.
Георгий Черданцев: «Совершенно непонятная новость. Военнослужащие, если я не ошибаюсь, такие же граждане Российской Федерации, как и не военнослужащие, поэтому совершенно не понятно, почему для них должны быть установлены какие-то другие правила. А как же тогда полицейские, а Росгвардия, а пекари, а учителя или представители других профессий, они чем лучше или хуже? Совершенно непонятная инициатива, я и категорически против такого разделения», - отметил он.
Вице-спикер Госдумы призвал указывать национальность преступников в СМИ
Запрет на упоминание национальности преступников в СМИ является давлением на прессу и может повлиять на объективность подачи информации. Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, комментируя точку зрения главы Объединенной редакции РБК Петра Канаева о необходимости указывать национальность преступников в СМИ.
Георгий Черданцев: «Честно говоря, мне не очень понятен контекст этой дискуссии, потому что если вы обратите внимание в паспорте гражданина Российской Федерации в отличие от паспорта гражданина Советского Союза национальность не указывается. Делается это именно с тем, чтобы избежать какого бы то ни было намека на дискриминацию», - добавил собеседник НСН.
Организаторам концерта рэпера L’One в MUSIC MEDIA DOME грозит штраф до 1 млн рублей
Отмечается, что нарушения на мероприятии были выявлены в ходе ежедневных проверок. На площадке находилось более 500 человек. По данным источника, зрители нарушили требования по соблюдению социальной дистанции и использованию средств индивидуальной защиты. Организаторов планируют вызвать в инспекцию. За данные нарушения им грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. При установлении факта причинения вреда здоровью людей, сумма санкции может увеличиться до 1 миллиона рублей.
Георгий Черданцев: «Мне как человеку из спортивно-футбольной индустрии вместе с коллегами было совершенно непонятно, почему для всех разные правила. В футболе очень жесткие ограничения по числу людей, допускаемых на стадион, действовали на протяжении всей пандемии, сейчас стали пускать чуть больше поклонников футбола. Но все равно нам было непонятно, почему концертный зал, особенно в тесном душном помещении битком, а футбольный матч на улице проходит при гораздо меньшем количестве зрителей. Все должно быть унифицировано. Правила для всех должны быть одни», - резюмировал спортивный комментатор Радиоточке НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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