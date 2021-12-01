Черданцев: ПЦР-тесты должны быть введены в аэропортах для всех прилетающих

Георгий Черданцев: «Совершенно непонятная новость. Военнослужащие, если я не ошибаюсь, такие же граждане Российской Федерации, как и не военнослужащие, поэтому совершенно не понятно, почему для них должны быть установлены какие-то другие правила. А как же тогда полицейские, а Росгвардия, а пекари, а учителя или представители других профессий, они чем лучше или хуже? Совершенно непонятная инициатива, я и категорически против такого разделения», - отметил он.

