Черданцев: президенту «Реала» и Суперлиги не хватает креатива

Георгий Черданцев: «Я не очень уверен, что отказ от мяса это прямой путь к здоровью, но то, что за питанием следить нужно это совершенно точно. Я по мере возможности и сам стараюсь это делать. То, что треть россиян не исключает перехода в своем питании на веганство или вегетарианство - это прекрасный показатель. Люди думают о своем будущем и о своем здоровье», — отметил он в беседе с НСН.

