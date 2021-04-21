Черданцев: президенту «Реала» и Суперлиги не хватает креатива
Телеведущий и спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Россияне смогут получить налоговый вычет с расходов за фитнес
Госдума одобрила налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Те, кто потратился на спорт, смогут вернуть часть денег. Максимальный размер компенсации составит почти 16 тысяч рублей.
Георгий Черданцев: «Я об этом вообще не знал, хотя на фитнес ежегодно трачу приличные деньги. Это прекрасная новость, которая поощряет развитие фитнес-индустрии, потому что чем больше фитнес-клубов, тем больше людей в них будут заниматься. Особенно если есть возможность на этом сэкономить и получить какие-то деньги обратно», — прокомментировал он в интервью НСН.
Россияне присматриваются к веганству или вегетарианству
Каждый третий россиянин не исключает перехода в своем питании на веганство или вегетарианство. Самая распространенная причина такого решения - польза для здоровья.
Георгий Черданцев: «Я не очень уверен, что отказ от мяса это прямой путь к здоровью, но то, что за питанием следить нужно это совершенно точно. Я по мере возможности и сам стараюсь это делать. То, что треть россиян не исключает перехода в своем питании на веганство или вегетарианство - это прекрасный показатель. Люди думают о своем будущем и о своем здоровье», — отметил он в беседе с НСН.
Россияне рассказали, почему не занимаются спортом
Треть россиян откладывает занятия спортом из-за нехватки времени, и лишь 13 процентов признались, что это все лень. Многим мешает заниматься спортом состояние здоровья и отсутствие компании.
Георгий Черданцев: «Заниматься спортом для здоровья не менее необходимо, чем правильно питаться. То, что лишь 13% ленятся заниматься спортом – это говорит о том, что желание заниматься спортом есть. Это вопрос к работодателям, которые должны организовать рабочий процесс своих сотрудников таким образом, чтобы у них было время на спорт. Тогда и производительность труда повысится, потому что люди будут чувствовать себя лучше», — подытожил в интервью НСН Георгий Черданцев.
Президент "Реала" предложил сделать футбольные матчи более короткими
Президент мадридского «Реала» и Суперлиги - Флорентино Перес предложил сделать футбольные матчи короче. По мнению Переса, молодым людям, которые проводят время за игрой в PlayStation, реальный матч кажется слишком долгим.
Георгий Черданцев: «Мне кажется, что Флорентину Пересу не хватает креатива. Можно было бы пойти еще дальше и придумать другие «заманухи» для молодых людей, как в какой-нибудь компьютерной игре. Я думаю, тогда молодые люди сами бы потребовали увеличения продолжительности матча на целый день», — подытожил Георгий Черданцев в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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