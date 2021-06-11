Чемпионка России: «Бельгия и Финляндия лишили сборные поддержки»
Капитан женской сборной России по пляжному футболу Анастасия Горшкова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей первого игрового дня Евро-2020.
12 июня в Санкт-Петербурге состоится первый матч сборной России на Чемпионате Европы.
Нашим соперником будет Бельгия. Лидер этой сборной Кевин де Брюйне признался королю Бельгии Филиппу, заглянувшему на тренировку команды, что не сможет сыграть против России.
Анастасия Горшкова: «Это не очень хорошая новость для любителей футбола, потому что хочется посмотреть на то, как играет и что творит де Брюйне на поле. Но для болельщиков России это, скорее, хорошая новость, потому что де Брюйне очень опасный игрок. Он сможет одной передаче разрезать всю оборону, вывести один на один, и с такими нападающими, как Лукаку один на один будет «решаться» очень часто», - отметила она.
Мостовой: "Чемпионат Европы - это не "Евровидение"
«Я думаю, что форма должна быть скромнее. Герб и национальные цвета – этого достаточно. Для игровых моментов надписи на форме не имеют никакого значения. Это на «Евровидении» можно выбегать голыми и занимать первое место, потому что они чем-то удивили», - считает Мостовой.
Анастасия Горшкова: «Я согласна с Александром по поводу формы. Футбол – для болельщиков. Они приходят посмотреть на красивую игру, покажите достойную игру и эти надписи никому не будут нужны», - сказала она.
В оргкомитете Евро-2020 сообщили, что в Санкт-Петербурге ждут тысячи болельщиков из разных стран
Больше всего ожидается финнов, также будут шведы и поляки, чуть меньше бельгийцев. При этом Бельгия и Финляндия не рекомендовали своим болельщикам посещать Россию. Судя по всему, финнов это не остановило.
Анастасия Горшкова: «Я не знаю причин, почему Бельгия и Финляндия не рекомендуют своим болельщикам посещать Россию. Как мне кажется, они делают хуже только своим футболистам. При поддержке болельщиков играть гораздо легче, появляется второе дыхание», - добавила спортсменка.
Вратарь сборной России Юрий Дюпин предложил слоган для команды на Евро-2020.
«Мне сразу приходят на ум слова (Станислава) Саламыча (Черчесова): «Неважно, кто напротив, важно тот, кто рядом». Пусть будет такой слоган», - сказал Дюпин.
Анастасия Горшкова: «Классный слоган, мне нравится. Все в наших головах, если мы будем уверены в себе, уверены в своей команде, не боятся того, кто выходит против нас, то можно победить любого соперника. Нет непобедимых», - резюмировала она.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+12 505 / сут.
Умерли
126 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 188 / сут.
- СМИ: Девушка выпала с 86 этажа башни в «Москва-Сити»
- Глава МИД Украины назвал дату встречи Зеленского и Байдена
- Голикова сообщила о запуске углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом
- В России предложили выдавать материнский капитал отцам-одиночкам
- Эсминец ВМС США вошел в Черное море
- Голикова заявила о росте смертности в России в 2020 году
- Песков объяснил причину саммита Путина и Байдена
- Первым финалистом Roland Garros стал Стефанос Циципас
- «Выдается желаемое за действительное»: Кравчук ответил на идею Суркова силой вернуть Украину
- Столичные бизнесмены предложили выдавать значки и премии сотрудникам за вакцинацию от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru