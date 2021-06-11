Чемпионка России: «Бельгия и Финляндия лишили сборные поддержки»

Анастасия Горшкова: «Это не очень хорошая новость для любителей футбола, потому что хочется посмотреть на то, как играет и что творит де Брюйне на поле. Но для болельщиков России это, скорее, хорошая новость, потому что де Брюйне очень опасный игрок. Он сможет одной передаче разрезать всю оборону, вывести один на один, и с такими нападающими, как Лукаку один на один будет «решаться» очень часто», - отметила она.

