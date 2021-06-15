«Ничего обычного»: сборной России нужно победить страх

Основатель творческого футбольного объединения «Ничего обычного» Даниил Чалов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей пятого игрового дня Евро-2020.

1

Слуцкий назвал Финляндию аутсайдером группы с участием сборной России

По его мнению, финнам в победном матче с Данией очень повезло. Ранее Роман Широков называл Россию, Данию и Финляндию командами примерно одного уровня.

Даниил Чалов: «Здесь хотелось бы процитировать «Божественную комедию» Данте. «Здесь нужно, чтоб душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета». Если сможем победить страх, то и Данию с финнами получится», - отметил собеседник агенства.


2

В Копенгагене открылась стена, посвященная футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену

Он пережил остановку сердца во время матча с Финляндией. Все желающие смогут прийти к стене и написать пожелание Эриксену. 

Даниил Чалов: «В очередной раз убеждаемся, что спорт не всегда про здоровье. Цените каждый день, пишите слова любви и поддержки не обязательно на стене, можно и в сообщении и по телефону, даже когда они казалось бы не нужны. Ведь они нужны нам всегда. Берегите себя», - сказал футболист.

3

Кот-предсказатель Ахилл из Эрмитажа впервые ошибся в прогнозах на Евро-2020

По его мнению, Польша должна была победить Словакию, но поляки неожиданно проиграли. Ранее кот-оракул угадал победителей игр Италия-Турция и Бельгия –Россия.


Даниил Чалов: «Я бы поставил под сомнение предсказательские способности кота Ахилла. Угадать результаты предыдущих двух матчей было не так уже сложно. Хотя не ошибается тот, кто ничего не делает. Желаем коту-оракулу удачу и сбычи всех его желаний», - сказал он. 

4

Гол Партика Шика с 45 метров признали одним из самых красивых

Чех перебросил вратаря шотландцев почти с центра поля. Побиты и другие рекорды: поляк Войцех Щенсны стал первым вратарем в истории Евро, на которого записали автогол, сборная Испании установила рекорд по владению мячом в матче со Швецией, но не выиграла.

Даниил Чалов: «В 2014 году, когда я играл за "СКА Хабаровск", Кахабер Аладашвили забил саратовскому «Соколу» не хуже, чем Патрик. Так что Шик не такой уж и шик, хотя красиво, конечно! По поводу первого автогола: быть первым всегда непросто. А вот шведам по-хорошему можно позавидовать: сыграть на «ноль» против гранда, когда большую часть времени бегаешь без мяча, - это уже маленькая победа», - добавил футболист.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Даниил Чалов
ТЕГИ:МатчЧемпионат Европы 2020
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости