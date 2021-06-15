«Ничего обычного»: сборной России нужно победить страх

Даниил Чалов: «В 2014 году, когда я играл за "СКА Хабаровск", Кахабер Аладашвили забил саратовскому «Соколу» не хуже, чем Патрик. Так что Шик не такой уж и шик, хотя красиво, конечно! По поводу первого автогола: быть первым всегда непросто. А вот шведам по-хорошему можно позавидовать: сыграть на «ноль» против гранда, когда большую часть времени бегаешь без мяча, - это уже маленькая победа», - добавил футболист.

