Актриса Дарья Урсуляк позавидовала россиянам, которым проиндексируют зарплату

Дарья Урсуляк: «Это психоделический триллер о молодой женщине, которая переживает психологическую травму. В истории две сюжетных линии, я играю двух героинь: руководительницу кризисного центра для подростков, которая занимается поиском пропавшей подопечной, и журналистку-расследовательницу. Одно из таких расследований вносит сумятицу и в без того нервную жизнь героини. Это прекрасная остросюжетная история, довольно запутанная и интригующая. Присоединяйтесь к нам, я уже посмотрела первые две серии, мне было интересно», - посоветовала собеседница НСН.

