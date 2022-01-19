Актриса Дарья Урсуляк позавидовала россиянам, которым проиндексируют зарплату
Актриса театра и кино Дарья Урсуляк специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня
В Госдуме заявили, что новых ограничений по COVID-19 вводить не планируется
Ситуация с коронавирусом в России управляемая, новых ограничений вводить не планируется, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Дарья Урсуляк: «Даже не знаю, радоваться или плакать от этой новости. Наверно, все же радоваться, потому что жизнь не изменится в очередной раз или изменится, но чуть позже. На данный момент все стабильно, не волнуемся», - сказала актриса.
Юрист рассказала, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году
Индексация заработной платы, по своей правовой сути, ни что иное как государственная гарантия по оплате труда работников, и всем гражданам, работающим по трудовому договору, должна гарантироваться индексация, рассказала юрист Мария Спиридонова.
Дарья Урсуляк: «Прекрасная новость! Это значит, что всем, кто работает по трудовому договору, в новом 2022 году поднимут или хотя бы проиндексируют зарплату. Даже грустно стало, что я работаю не по договору», - добавила она.
Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют в премьере рижского театра
Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют премьеру "В одиночестве хлопковых полей" на сцене театра "Дайлес" в Риге с 28 по 31 мая. Эта премьера – совместный проект театра "Дайлес" и Фонда поддержки и развития современного искусства "Территория" за пределами России.
Дарья Урсуляк: «Новость отличная! Мне кажется, Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте не первый раз партнерствуют, бесконечно интересно посмотреть. Осталось, в общем-то не долго, только дождаться 28 мая и мы все с вами поедем в Ригу на премьеру "В одиночестве хлопковых полей". По крайней мере, мне бы этого очень хотелось», - поделилась собеседница НСН.
Состоялась эксклюзивная премьера сериала «Бег улиток» в онлайн-кинотеатре KION
Это остросюжетная история о победе над страхами от режиссера сериала «Немцы» Стаса Иванова.
Дарья Урсуляк: «Это психоделический триллер о молодой женщине, которая переживает психологическую травму. В истории две сюжетных линии, я играю двух героинь: руководительницу кризисного центра для подростков, которая занимается поиском пропавшей подопечной, и журналистку-расследовательницу. Одно из таких расследований вносит сумятицу и в без того нервную жизнь героини. Это прекрасная остросюжетная история, довольно запутанная и интригующая. Присоединяйтесь к нам, я уже посмотрела первые две серии, мне было интересно», - посоветовала собеседница НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Космонавты Шкаплеров и Дубров завершают выход в открытый космос спустя почти семь часов работ
- Анналена Бербок отчитается о визите в Москву
- Гейтс предупредил о пандемиях хуже коронавируса
- Эсеры готовы поддержать обращение фракции КПРФ к Путину о признании ДНР и ЛНР
- ЦСКА отстранил сотрудников, опубликовавших сканадльный пост с презентации Языджи
- Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане умер
- Автоэксперт рассказал, как бороться с «автоподставами» пешеходов
- Гордон заявил об обстреле редакции своего интернет-издания в Киеве
- Инфекционист заявил о снижении эффективности «Спутника V» против «омикрона»
- Замминистра транспорта РФ Токарев задержан по делу о коррупции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru