Дмитрий Булыкин: Нашей сборной будет сложно без болельщиков, но они победят!
Бывший нападающий сборной России по футболу специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей одиннадцатого игрового дня Евро-2020.
Черчесов: «Наша команда будет отталкиваться в игре с Данией от своей игры»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообещал, что наша команда будет отталкиваться в игре с Данией от своей игры, при этом уважает соперника. Он сказал, что не читал высказывания датчан об игре, отметив, что Россия имела один день для подготовки, и этим надо воспользоваться.
Дмитрий Булыкин: «Я считают, он правильно сказал - не нужно обращать внимание на неуважительные реплики датчан. Нужно хорошо подготовиться и хорошо сыграть свою игру», - отметил Булыкин.
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При этом болельщиков из стран ЕС в Данию пускают. «Жалеем, что наш болельщик не сможет попасть на стадион. В какой-то степени это несправедливо, но ситуация во всем мире неоднозначная», - сказал в этой связи Черчесов.
Дмитрий Булыкин: «Я с ним согласен, что болельщик- это 12 игрок, и он очень сильно помогает сборной. И когда весь стадион будет заполнен болельщиками Дании, то нашей сборной будет сложнее. Но мы ждем победы от нашей сборной», - добавил футболист.
Сборная Италии, вышедшая в плей-офф Чемпионата Европы с первого места в группе продлила две своих невероятных суперсерии
Беспроигрышная серия команды Роберто Манчини достигла 30 матчей. При этом Италия выиграла 11 матчей подряд «на ноль» с общим счетом 32:0.
Дмитрий Булыкин: «Это супер серия, и очень мощно сейчас выглядит Италия. И они являются сейчас фаворитами на взятие «чемпионата Европы -2020»», - резюмировал собеседник НСН.
Матч соперников сборной России по группе Бельгии и Финляндии состоится сегодня в Санкт-Петербурге
Тренер финнов Маркку Канерва сказал, что вся страна с нетерпением ждет самую важную встречу в истории финского футбола, отметив, что его команда может занять первое место в группе.
Дмитрий Булыкин: «Да, это очень важная игра. Но я думаю, бельгийцы не расслабятся и обыграют финов. И тогда все встанет на свои места», - предположил футболист.
Кот-предсказатель Ахилл из Эрмитажа, верно угадавший победителей в четырех матчах из пяти, дал сегодня прогноз на игру Бельгия – Финляндия
По его мнению, победит Бельгия. Ранее он, в частности, угадал победу Бельгии над Россией и России над Финляндией.
Дмитрий Булыкин: «Я согласен с котом, и думаю, что бельгийцы должны победить финов, даже если выйдут не основным составом», - поделился он.
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