Дмитрий Булыкин: Нашей сборной будет сложно без болельщиков, но они победят!

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообещал, что наша команда будет отталкиваться в игре с Данией от своей игры, при этом уважает соперника. Он сказал, что не читал высказывания датчан об игре, отметив, что Россия имела один день для подготовки, и этим надо воспользоваться.

