Дмитрий Булыкин: Нашей сборной будет сложно без болельщиков, но они победят!

Бывший нападающий сборной России по футболу специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей одиннадцатого игрового дня Евро-2020.

1

Черчесов: «Наша команда будет отталкиваться в игре с Данией от своей игры»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообещал, что наша команда будет отталкиваться в игре с Данией от своей игры, при этом уважает соперника. Он сказал, что не читал высказывания датчан об игре, отметив, что Россия имела один день для подготовки, и этим надо воспользоваться. 

Дмитрий Булыкин: «Я считают, он правильно сказал - не нужно обращать внимание на неуважительные реплики датчан. Нужно хорошо подготовиться и хорошо сыграть свою игру», - отметил Булыкин.

2

Российские болельщики так и не смогут попасть на матч в Копенгагене из-за коронавирусных ограничений

При этом болельщиков из стран ЕС в Данию пускают. «Жалеем, что наш болельщик не сможет попасть на стадион. В какой-то степени это несправедливо, но ситуация во всем мире неоднозначная», - сказал в этой связи Черчесов. 

Дмитрий Булыкин: «Я с ним согласен, что болельщик- это 12 игрок, и он очень сильно помогает сборной. И когда весь стадион будет заполнен болельщиками Дании, то нашей сборной будет сложнее. Но мы ждем победы от нашей сборной», - добавил футболист.

3

Сборная Италии, вышедшая в плей-офф Чемпионата Европы с первого места в группе продлила две своих невероятных суперсерии

Беспроигрышная серия команды Роберто Манчини достигла 30 матчей. При этом Италия выиграла 11 матчей подряд «на ноль» с общим счетом 32:0.

Дмитрий Булыкин: «Это супер серия, и очень мощно сейчас выглядит Италия. И они являются сейчас фаворитами на взятие «чемпионата Европы -2020»», - резюмировал собеседник НСН.

4

Матч соперников сборной России по группе Бельгии и Финляндии состоится сегодня в Санкт-Петербурге

Тренер финнов Маркку Канерва сказал, что вся страна с нетерпением ждет самую важную встречу в истории финского футбола, отметив, что его команда может занять первое место в группе.

Дмитрий Булыкин: «Да, это очень важная игра. Но я думаю, бельгийцы не расслабятся и обыграют финов. И тогда все встанет на свои места», - предположил футболист.

5

Кот-предсказатель Ахилл из Эрмитажа, верно угадавший победителей в четырех матчах из пяти, дал сегодня прогноз на игру Бельгия – Финляндия

По его мнению, победит Бельгия. Ранее он, в частности, угадал победу Бельгии над Россией и России над Финляндией.

Дмитрий Булыкин: «Я согласен с котом, и думаю, что бельгийцы должны победить финов, даже если выйдут не основным составом», - поделился он. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Чемпионат Европы 2020Станислав ЧерчесовФутболист
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