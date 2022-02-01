«Будет бардак»: Кэш о предложении Медведева региональным властям выбирать репертуар кинотеатров

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Женщина купила в магазине детское питание, сырок, масло и кокос, а уже дома обнаружила, что срок годности у всех продуктов истек. Сырок был просрочен на четыре дня, кокос - более чем на месяц. Администрация магазина вернула ей деньги, но отказалась платить дополнительную компенсацию. Тогда женщина пошла в суд с иском о компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя. Суд обязал магазин выплатить женщине 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, дополнительно еще 2,5 тысячи рублей штрафа за то, что не компенсировал вред добровольно, 10 тысяч рублей - компенсацию расходов на юриста. Итого компенсация составила 17, 5 тысяч рублей.



