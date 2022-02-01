«Будет бардак»: Кэш о предложении Медведева региональным властям выбирать репертуар кинотеатров
Кэш из групп Слот и Модем специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Москвичка отсудила компенсацию за просроченный сырок
Женщина купила в магазине детское питание, сырок, масло и кокос, а уже дома обнаружила, что срок годности у всех продуктов истек. Сырок был просрочен на четыре дня, кокос - более чем на месяц. Администрация магазина вернула ей деньги, но отказалась платить дополнительную компенсацию. Тогда женщина пошла в суд с иском о компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя. Суд обязал магазин выплатить женщине 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, дополнительно еще 2,5 тысячи рублей штрафа за то, что не компенсировал вред добровольно, 10 тысяч рублей - компенсацию расходов на юриста. Итого компенсация составила 17, 5 тысяч рублей.
КЭШ из группы Слот: «Правильно! В магазинах часто путают не только сроки годности, но и вообще все берега они путают и теряют. Мне вот лично вообще неохота вглядываться в эти маленькие циферки. Я просто хочу купить и съесть, поэтому поделом», - высказался артист.
Государство не должно регулировать репертуар кинотеатров, заявил Медведев
Вопрос регулирования музыкальных и кинорепертуаров должен быть отдан на откуп региональным властям, субъекты РФ должны давать внятные сигналы о том, что провести какой-то концерт они считают возможным, а какой-то - нет, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
КЭШ из группы Слот: «Хорошо, что в конце указали его должность. Уже мало кто помнит, кто он. А если отдать регионам на откуп решение по репертуарам кинотеатров или концертов, то будет только еще больший бардак», - сказал музыкант.
Суд не удовлетворил ходатайство Netflix в споре с советской шахматисткой
Суд не удовлетворил ходатайство Netflix в споре с советской шахматисткой Ноны Гаприндашвили по поводу клеветы в сериале "Ход королевы". Стриминговый сервис хотел, чтобы иск спортсменки был отклонен.
КЭШ из группы Слот: «Тоже поделом! Нечего ради драматизма говорить неправду. Смысл в том, что они заявили, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами. А она играла! Участвовала в турнирах, играла с гроссмейстерами, и играла успешно. В конце концов сказали бы не Ноны Гаприндашвили, реальный человек, а Наны Иоселиани. А нет, это тоже реальный шахматист. Сказали бы Нана Саакашвили - и все прокатило бы», - предложил альтернативу собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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