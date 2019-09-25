Brainstorm: А что делать артисту, который играет не мужчину, не женщину, а собаку?

25 сентября 201920:00

Участники группы Brainstorm специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня.

1

Француженка случайно обнаружила дома картину, написанную в 1280 году

Француженка из города Компьень отнесла на оценку местным аукционистам картину, которая долгое время висела в кухне, ровно над плитой. Женщина была уверена, что это – обычная икона. Каково же было удивление и хозяйки картины, и экспертов, которые установили, что это – фрагмент полотна, написанного в 1280 году.

Группа Brainstorm: «Ой, какая же это древность!» - подчеркнул Ренарс Кауперс. «Интересно, какова стоимость этой картины?», - поинтересовался Каспарс Рога. «Интересно, а почему она сняла эту картину с стены и почему это произошло именно сейчас?» - спросил Янис Юбалтс. «Наверное, финансовые сложности возникли», - предположил Каспарс Рога. «Нет, я думаю, эта француженка просто решила сделать на кухне ремонт и переклеить обои!» - сказал Ренарс Кауперс. «Поздравляем!» - добавил Кауперс. «Надо искать еще, наверняка в этом доме еще есть места, где можно найти что-нибудь эдакое», - заявил Янис Юбалтс.

2

Организаторы премии Brit Awards могут отказаться от гендерного разделения номинаций

Организаторы премии Brit Awards рассматривают идею по отказу от гендерного разделения номинаций. Они пояснили, что на церемонии, которая пройдет в феврале, будут вручены награды в категории «Лучший исполнитель» и «Лучшая исполнительница», однако в дальнейшем эти категории могут быть соединены в одну, поскольку существующее разграничение не учитывает небинарных артистов — тех, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

Группа Brainstorm: «Я думаю, тогда лучше ввести какую-то новую номинацию, чем объединять две номинации, которые уже существуют. Я, например, не могу представить, как, скажем, Мадонна и Мик Джаггер могут оказаться в одной номинации!» - признался  Янис Юбалтс. «А что делать артисту, который считает себя не мужчиной, не женщиной, а, например, собакой? Для них нужна отдельная номинация? Животные-исполнители. Но, с другой стороны, есть же не только собаки, но и например, черепахи всякие…», - начал рассуждать Каспарс Рога. «Да, да, надо обязательно ввести еще номинацию «лучшая группа черепах!» - предложил Янис Юбалтс. «Да, друзья, это очень тонкий момент и тонкое решение», - резюмировал Ренарс Кауперс

3

Россиянке пришлось в Италии обратиться за помощью к местным полицейским словами из классических опер

Туристка из России Мария Остроухова рассказала в своём фейсбуке, как после ограбления в Венеции ей пришлось объясняться с полицейскими на итальянском языке фразами из известных опер, поскольку стражи порядка не говорили на английском. Во время отпуска у туристки украли паспорт, кредитные карты и деньги. Спустя два дня девушке нужно было лететь в Лондон, чтобы исполнить одну из партий в опере Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи».

Группа Brainstorm: «Интересно, а как «деньги» по-итальянски?» - спросил Янис Юбалтс. «Евро!» - сыронизировал Ренарс Кауперс. «Очень оригинальный подход, я вам скажу! И нам бы всем такую находчивость в подобных непростых ситуациях», - отметил Каспарс Рога

4

Актер, сыгравший Джона Сноу, признался, что не смотрел последний сезон «Игры Престолов»

Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов», признался, что не смотрел финальный сезон проекта, Он заявил, что специально не смотрит последний сезон саги из-за критики фанатов. Харрингтон добавил, что съемки финала были тяжелыми, и у актеров, которые успели сродниться с персонажами, было ощущение, что они все делают правильно.

Группа Brainstorm: «Так бывает. Я видел, например, интервью с Джонни Деппом, который рассказывал, что не смотрел ни одной части "Пиратов Карибского моря". Он говорит: "Я же там был, был на съемках, все на месте видел, зачем же мне еще и фильм смотреть"», - рассказал Ренарс Кауперс

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Официальная страница группы Brainstorm в соцсети "ВКонтакте"
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