Brainstorm: А что делать артисту, который играет не мужчину, не женщину, а собаку?

Группа Brainstorm: «Я думаю, тогда лучше ввести какую-то новую номинацию, чем объединять две номинации, которые уже существуют. Я, например, не могу представить, как, скажем, Мадонна и Мик Джаггер могут оказаться в одной номинации!» - признался Янис Юбалтс. «А что делать артисту, который считает себя не мужчиной, не женщиной, а, например, собакой? Для них нужна отдельная номинация? Животные-исполнители. Но, с другой стороны, есть же не только собаки, но и например, черепахи всякие…», - начал рассуждать Каспарс Рога. «Да, да, надо обязательно ввести еще номинацию «лучшая группа черепах!» - предложил Янис Юбалтс. «Да, друзья, это очень тонкий момент и тонкое решение», - резюмировал Ренарс Кауперс.

