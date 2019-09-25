Brainstorm: А что делать артисту, который играет не мужчину, не женщину, а собаку?
Участники группы Brainstorm специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня.
Француженка случайно обнаружила дома картину, написанную в 1280 году
Француженка из города Компьень отнесла на оценку местным аукционистам картину, которая долгое время висела в кухне, ровно над плитой. Женщина была уверена, что это – обычная икона. Каково же было удивление и хозяйки картины, и экспертов, которые установили, что это – фрагмент полотна, написанного в 1280 году.
Группа Brainstorm: «Ой, какая же это древность!» - подчеркнул Ренарс Кауперс. «Интересно, какова стоимость этой картины?», - поинтересовался Каспарс Рога. «Интересно, а почему она сняла эту картину с стены и почему это произошло именно сейчас?» - спросил Янис Юбалтс. «Наверное, финансовые сложности возникли», - предположил Каспарс Рога. «Нет, я думаю, эта француженка просто решила сделать на кухне ремонт и переклеить обои!» - сказал Ренарс Кауперс. «Поздравляем!» - добавил Кауперс. «Надо искать еще, наверняка в этом доме еще есть места, где можно найти что-нибудь эдакое», - заявил Янис Юбалтс.
Организаторы премии Brit Awards могут отказаться от гендерного разделения номинаций
Организаторы премии Brit Awards рассматривают идею по отказу от гендерного разделения номинаций. Они пояснили, что на церемонии, которая пройдет в феврале, будут вручены награды в категории «Лучший исполнитель» и «Лучшая исполнительница», однако в дальнейшем эти категории могут быть соединены в одну, поскольку существующее разграничение не учитывает небинарных артистов — тех, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу.
Группа Brainstorm: «Я думаю, тогда лучше ввести какую-то новую номинацию, чем объединять две номинации, которые уже существуют. Я, например, не могу представить, как, скажем, Мадонна и Мик Джаггер могут оказаться в одной номинации!» - признался Янис Юбалтс. «А что делать артисту, который считает себя не мужчиной, не женщиной, а, например, собакой? Для них нужна отдельная номинация? Животные-исполнители. Но, с другой стороны, есть же не только собаки, но и например, черепахи всякие…», - начал рассуждать Каспарс Рога. «Да, да, надо обязательно ввести еще номинацию «лучшая группа черепах!» - предложил Янис Юбалтс. «Да, друзья, это очень тонкий момент и тонкое решение», - резюмировал Ренарс Кауперс.
Россиянке пришлось в Италии обратиться за помощью к местным полицейским словами из классических опер
Туристка из России Мария Остроухова рассказала в своём фейсбуке, как после ограбления в Венеции ей пришлось объясняться с полицейскими на итальянском языке фразами из известных опер, поскольку стражи порядка не говорили на английском. Во время отпуска у туристки украли паспорт, кредитные карты и деньги. Спустя два дня девушке нужно было лететь в Лондон, чтобы исполнить одну из партий в опере Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи».
Группа Brainstorm: «Интересно, а как «деньги» по-итальянски?» - спросил Янис Юбалтс. «Евро!» - сыронизировал Ренарс Кауперс. «Очень оригинальный подход, я вам скажу! И нам бы всем такую находчивость в подобных непростых ситуациях», - отметил Каспарс Рога.
Актер, сыгравший Джона Сноу, признался, что не смотрел последний сезон «Игры Престолов»
Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов», признался, что не смотрел финальный сезон проекта, Он заявил, что специально не смотрит последний сезон саги из-за критики фанатов. Харрингтон добавил, что съемки финала были тяжелыми, и у актеров, которые успели сродниться с персонажами, было ощущение, что они все делают правильно.
Группа Brainstorm: «Так бывает. Я видел, например, интервью с Джонни Деппом, который рассказывал, что не смотрел ни одной части "Пиратов Карибского моря". Он говорит: "Я же там был, был на съемках, все на месте видел, зачем же мне еще и фильм смотреть"», - рассказал Ренарс Кауперс.
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