Бочаров: Ура! Ивана Голунова освободили!

Андрей Бочаров: «Роспотребнадзор предлагает на законодательном уровне запретить уничтожение и захоронение продуктов, пригодных к употреблению. Такое предложение поступило от ведомства на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Видимо, вместо уничтожения продуктов, сотрудники Роспотребнадзора будут забирать их себе домой. Вообще-то, с 2015 года в опросы общественного мнения не включается вопрос об одобрении этих контрсанкций. А тогда, в 2015-ом, 90% граждан России высказались против. Очевидно, что этот запрет породил целую криминальную отрасль по контрабанде товаров и постоянные ссоры с Белоруссией и Казахстаном. Сейчас самый подходящий момент эти санкции отменить, объявив это жестом доброй воли в адрес Евросоюза. Такое мое мнение – человека, который любит покушать», - подчеркнул собеседник НСН.

