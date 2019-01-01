Бочаров: Ура! Ивана Голунова освободили!
Блогер Андрей Бочаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Уголовное дело в отношении Ивана Голунова прекращено
Уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Он пояснил, что такое решение принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.
Андрей Бочаров: «Все обвинения с Ивана Голунова сняты, и он освобождён из-под ареста. Ура! Но история, я очень надеюсь на это, не закончится. Эксперты, например, обнаружили на пакетах с наркотиками, изъятых при обыске Ивана Голунова, ДНК нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Я вот, например, сдавал один раз анализ ДНК, у меня поскребли ватной палочкой по внутренней стороне щеки. И теперь картина, что полицейские по очереди носили за щекой пакетики с запрещёнными веществами, не выходит из моей головы», - заявил в эфире НСН Бочаров.
Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты
Непроданные продукты, у которых еще не истек срок годности, могут запретить отправлять на утилизацию. Это одно из предложений Роспотребнадзора, подготовленных по запросу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Андрей Бочаров: «Роспотребнадзор предлагает на законодательном уровне запретить уничтожение и захоронение продуктов, пригодных к употреблению. Такое предложение поступило от ведомства на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Видимо, вместо уничтожения продуктов, сотрудники Роспотребнадзора будут забирать их себе домой. Вообще-то, с 2015 года в опросы общественного мнения не включается вопрос об одобрении этих контрсанкций. А тогда, в 2015-ом, 90% граждан России высказались против. Очевидно, что этот запрет породил целую криминальную отрасль по контрабанде товаров и постоянные ссоры с Белоруссией и Казахстаном. Сейчас самый подходящий момент эти санкции отменить, объявив это жестом доброй воли в адрес Евросоюза. Такое мое мнение – человека, который любит покушать», - подчеркнул собеседник НСН.
Виталий Милонов предложил отправлять депутатов к логопеду
Парламентарии должны разговаривать на идеальном русском языке, поэтому им следует посещать логопеда. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Андрей Бочаров: «Битва логопедов. Депутат Милонов, известный своими нападками на всё нетрадиционное, предложил депутатам Госдумы посещать логопеда – чтобы они говорили на идеальном русском языке без акцентов и диалектов. Своего логопеда он не назвал: сам Милонов отчаянно картавит. И ещё один логопед, доцент сценической речи Наталья Погосова уличила Милонова в использовании ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес других людей. Например, феминисток он называл "сумасшедшими обезьянами", а зрителей сериалов – "хомяками" и "кроликами"», - напомнил в эфире НСН Андрей Бочаров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.