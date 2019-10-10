Бочаров: Украина голосовала за Голобородько, а получила Зеленского
Блогер Андрей Бочаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Родителей курящих детей хотят привлекать к административной ответственности
Родителей курящих детей хотят привлекать к административной ответственности. Такое предложение разработало МВД.
Андрей Бочаров: «То есть, поймали пацана с цибариком, папане пришел штраф, папаня надавал охламону. Видимо, так представляют себе цепочку событий генералы МВД. Кстати, еще можно ввести ответственность для генералов, чьи подчиненные себя плохо ведут. Подкинул, например, сержантик кому-то наркотики, или ударил девушку кулаком – и кроме дисциплинарной ответственности еще и штраф начальству приходит. Посмотрим, насколько эта мера действенна», - предложил Андрей Бочаров в эфире НСН.
Турция приступила к наземной фазе военной операции в Сирии
Турция совместно с оппозиционной «Свободной сирийской армией» приступила к наземной фазе операции «Источник мира» на севере Сирии. Накануне, 9 октября, о начале военных действий заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Андрей Бочаров: «А еще Эрдоган сказал, что если кому-то в Европе это не понравится, то он может пустить в эту Европу 2-3 миллиона беженцев, которые в данный момент находятся на территории Турции. И у меня предчувствие, что у Эрдогана все получится и название «Сирия» в новостях мы будем встречать еще долго-долго и часто-часто», - сказал он НСН.
Зеленский провел сегодня пресс-марафон
Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня пресс-марафон, на котором «в течение всего дня», около 10 часов, отвечал на вопросы более 300 аккредитовавшихся журналистов. Ранее анонсировалось, что президент проведет крупную пресс-конференцию спустя 100 дней после избрания, однако она не состоялась.
Андрей Бочаров: «Весьма странное мероприятие. Журналисты, разделенные на 30 групп по 8-10 человек, подсаживались к президенту и задают одни и те же вопросы. Этих вопросов всего два и они прозвучали уже раз сорок: «что там у вас с Трампом за возня?» и про мир на Донбассе. Мероприятие проводилось на продовольственном рынке Киева, что наложило отпечаток базарности на происходящее: ты ему слово, он тебе – десять. Страна, проголосовавшая за президента Голобородько (Василий Голобородько – персонаж сериала «Слуга народа», которого сыграл Владимир Зеленский – НСН). Но в противоположность телевизионному Голобородько, решительному и лаконичному, мы наблюдали многословного, неконкретного, петляющего от сложных вопросов, запинающегося, с оправдательными интонациями, откровенно неискреннего Зеленского», - констатировал Андрей Бочаров в эфире НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.