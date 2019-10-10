Бочаров: Украина голосовала за Голобородько, а получила Зеленского

Андрей Бочаров: «Весьма странное мероприятие. Журналисты, разделенные на 30 групп по 8-10 человек, подсаживались к президенту и задают одни и те же вопросы. Этих вопросов всего два и они прозвучали уже раз сорок: «что там у вас с Трампом за возня?» и про мир на Донбассе. Мероприятие проводилось на продовольственном рынке Киева, что наложило отпечаток базарности на происходящее: ты ему слово, он тебе – десять. Страна, проголосовавшая за президента Голобородько (Василий Голобородько – персонаж сериала «Слуга народа», которого сыграл Владимир Зеленский – НСН). Но в противоположность телевизионному Голобородько, решительному и лаконичному, мы наблюдали многословного, неконкретного, петляющего от сложных вопросов, запинающегося, с оправдательными интонациями, откровенно неискреннего Зеленского», - констатировал Андрей Бочаров в эфире НСН.

