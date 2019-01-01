Бочаров: Помощь нужна нашей архитектуре. А в Париже сами справятся

Андрей Бочаров: «Значит, больше половины готовы помочь? Ну как помочь? Советом, например! «Кто ж так ложит! Плашмя ложи, так не сковырнется!», - ну вот примерно такими советами. А если серьезно, я очень рад, что эта темы высветила проблему отношения к памятникам архитектуры в нашем государстве. Сколько их стоит, не менее прекрасных, чем Нотр-Дам, но совершенно заброшенных и разваливающихся. Вот там нужна помощь. А в Париже и без нас справятся», - подчеркнул он в беседе с НСН.

