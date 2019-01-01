Бочаров: Помощь нужна нашей архитектуре. А в Париже сами справятся
Блогер Андрей Бочаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Ким Чен Ын завтра прибудет во Владивосток
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля. Лидер КНДР посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина. Уже сейчас известно, что переговоры глав двух государств состоятся в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский в четверг, 25 апреля.
Андрей Бочаров: «После бронепоезда старина Ким планирует перемещаться по Владику на бронированном лимузине. Который, как оказалось, не проходит в выезд с железнодорожной платформы. Пришлось силами спецслужб углублять на 20 сантиметров проем. Учитывая корпулентность северокорейского лидера, можно предположить, что также спешно расширяется мост на остров Русский и дверные проемы в кампусе университета, где запланирована его встреча с Путиным», - заметил блогер Андрей Бочаров в беседе с НСН.
Россияне считают, что Москва должна помочь с восстановлением Нотр-Дама
Более половины россиян (51 процент) посчитали, что Россия должна помочь Франции с восстановлением собора Парижской Богоматери. Об этом стало известно из результатов исследования ВЦИОМ. По данным социологов, не поддержали такую инициативу 44 процента опрощенных, еще 5 процентов затруднились ответить.
Андрей Бочаров: «Значит, больше половины готовы помочь? Ну как помочь? Советом, например! «Кто ж так ложит! Плашмя ложи, так не сковырнется!», - ну вот примерно такими советами. А если серьезно, я очень рад, что эта темы высветила проблему отношения к памятникам архитектуры в нашем государстве. Сколько их стоит, не менее прекрасных, чем Нотр-Дам, но совершенно заброшенных и разваливающихся. Вот там нужна помощь. А в Париже и без нас справятся», - подчеркнул он в беседе с НСН.
В Японии начали продавать консервы с воздухом эпохи императора Акихито
В Японии начали продавать консервы с воздухом эпохи императора Акихито. Консервы с воздухом завершающейся 30 апреля этого года эпохи Хэйсэй («Установления мира») поступили в продажу в японском городе Сэки. Местные бизнесмены утверждают, что имеют особые права на торговлю воздухом.
Андрей Бочаров: «Надеюсь, следующая эпоха будет называться «Хватит уже про Курилы, надоело!»», - предложил он в беседе с НСН.
Порошенко проиграл выборы из-за отсутствия в магазинах российской водки
Действующий президента Украины Петра Порошенко проиграл выборы из-за отсутствия в магазинах российской водки. Такое мнение высказал израильский журналист Аншель Пфеффер. К явным провалам Порошенко на посту главы государства в области экономики, процветающей коррупции и конфликту, добавился и запрет на ввоз на Украину российской водки, так любимой жителями страны.
Андрей Бочаров: «Да, еще в одном соседнем с Россией государстве завершается эпоха. «28 лет грабежа собственной страны» - так определил эту эпоху в своем предвыборном ролике Владимир Зеленский. По сути, избиратели проголосовали против трех «В»: они не хотят, чтобы следующий президент врал, воровал и воевал. И логичным мне видится, что самый первый свой визит в качестве главы государства Зеленский должен совершить на Донбасс. А там рассказать жителям, как собирается завершать конфликт, кем он лично их считает: террористами, ополченцами или просто гражданами Украины. Нам, кстати, тоже будет очень интересно послушать», - отметил блогер Андрей Бочаров в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.