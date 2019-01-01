Авторские новости

Бочаров: Помощь нужна нашей архитектуре. А в Париже сами справятся

23 апреля22:00

Блогер Андрей Бочаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

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Ким Чен Ын завтра прибудет во Владивосток

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля. Лидер КНДР посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина. Уже сейчас известно, что переговоры глав двух государств состоятся в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский в четверг, 25 апреля.

Андрей Бочаров: «После бронепоезда старина Ким планирует перемещаться по Владику на бронированном лимузине. Который, как оказалось, не проходит в выезд с железнодорожной платформы. Пришлось силами спецслужб углублять на 20 сантиметров проем. Учитывая корпулентность северокорейского лидера, можно предположить, что также спешно расширяется мост на остров Русский и дверные проемы в кампусе университета, где запланирована его встреча с Путиным», - заметил блогер Андрей Бочаров в беседе с НСН.  

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Россияне считают, что Москва должна помочь с восстановлением Нотр-Дама

Более половины россиян (51 процент) посчитали, что Россия должна помочь Франции с восстановлением собора Парижской Богоматери. Об этом стало известно из результатов исследования ВЦИОМ. По данным социологов, не поддержали такую инициативу 44 процента опрощенных, еще 5 процентов затруднились ответить. 

Андрей Бочаров: «Значит, больше половины готовы помочь? Ну как помочь? Советом, например! «Кто ж так ложит! Плашмя ложи, так не сковырнется!», - ну вот примерно такими советами. А если серьезно, я очень рад, что эта темы высветила проблему отношения к памятникам архитектуры в нашем государстве. Сколько их стоит, не менее прекрасных, чем Нотр-Дам, но совершенно заброшенных и разваливающихся. Вот там нужна помощь. А в Париже и без нас справятся», - подчеркнул он в беседе с НСН.

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В Японии начали продавать консервы с воздухом эпохи императора Акихито

В Японии начали продавать консервы с воздухом эпохи императора Акихито. Консервы с воздухом завершающейся 30 апреля этого года эпохи Хэйсэй («Установления мира») поступили в продажу в японском городе Сэки. Местные бизнесмены утверждают, что имеют особые права на торговлю воздухом.

Андрей Бочаров: «Надеюсь, следующая эпоха будет называться «Хватит уже про Курилы, надоело!»», - предложил он в беседе с НСН.

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Порошенко проиграл выборы из-за отсутствия в магазинах российской водки

Действующий президента Украины Петра Порошенко проиграл выборы из-за отсутствия в магазинах российской водки. Такое мнение высказал израильский журналист Аншель Пфеффер. К явным провалам Порошенко на посту главы государства в области экономики, процветающей коррупции и конфликту, добавился и запрет на ввоз на Украину российской водки, так любимой жителями страны. 

Андрей Бочаров: «Да, еще в одном соседнем с Россией государстве завершается эпоха. «28 лет грабежа собственной страны» - так определил эту эпоху в своем предвыборном ролике Владимир Зеленский. По сути, избиратели проголосовали против трех «В»: они не хотят, чтобы следующий президент врал, воровал и воевал. И логичным мне видится, что самый первый свой визит в качестве главы государства Зеленский должен совершить на Донбасс. А там рассказать жителям, как собирается завершать конфликт, кем он лично их считает: террористами, ополченцами или просто гражданами Украины. Нам, кстати, тоже будет очень интересно послушать», - отметил блогер Андрей Бочаров в беседе с НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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