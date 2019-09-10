Бочаров: На отдыхе отдыхайте и не мешайте это делать другим
Блогер Андрей Бочаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Около третьей части россиян продолжают выполнять свою работу, находясь в отпуске
29% контролируют все происходящие на работе события, отвечают на звонки и проверяют почту. Чуть меньше половины (49%) берутся лишь за срочные дела, а полностью отдыхают от работы 22%.
Андрей Бочаров: «Вам, наверное, тоже встречались персонажи, которые прямо на пляже громко, показушно начинают руководить всеми своими делами по телефону. Я, чтобы не сильно раздражаться, всегда представляю, что он прям такой, в трусах в скатку, с волосатой спиной и вывалившимся пузом, стоит голый у себя в офисе и орет на секретарш. А они притворяются глухими и тихонько над ним хихикают. Становится смешно и мне. Дорогие соотечественники! На отдыхе отдыхайте и не мешайте заниматься тем же самым другим россиянам!» - посоветовал Андрей Бочаров в эфире НСН.
Вейпы и кальяны могут приравнять к обычным сигаретам
Минздрав РФ считает необходимым в скором времени рассмотреть и принять закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах,
Андрей Бочаров: «Наконец-то! Во-первых, если вы следите за новостями, то должны знать, что в США зафиксированы несколько отравлений (есть даже со смертельным исходом) среди любителей попарить – повейпить. Во-вторых, кальяны – это не меньшее зло, чем сигареты (и это тоже уже давно доказано). И подход должен быть таким же, как случае с сигаретами: хотите травиться – травитесь, но только так, чтобы это никак не вредило и не доставляло неудобств окружающим. Особенно тем, кто с детьми, например – мне», - сказал он НСН.
К 2030 году чуть меньше половины россиян могут оказаться без работы из-за роботизации
К 2030 году чуть меньше половины россиян (45,5%) могут оказаться невостребованными на рынке труда из-за внедрения роботов. Людям придется либо переучиваться на новые профессии, либо увольняться. больше всех может пострадать гостиничный и ресторанный бизнес – здесь автоматизация может лишить работы 73% персонала.
Андрей Бочаров: «Очередная страшилка в средствах массовой информации. Лично я для себя расшифровываю ИИ не как искусственный интеллект, а как искусственный идиот. Ну, никто не захочет общаться с роботами. Особенно в сфере услуг. Людям, как и прежде, нужно внимание, соучастие и готовность решить именно их уникальную проблему. А чтобы общаться с ботами, нужно уметь думать, как бот. Вот пусть эти боты между собой и общаются»,- предложил Андрей Бочаров в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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