Бочаров: На отдыхе отдыхайте и не мешайте это делать другим

Андрей Бочаров: «Наконец-то! Во-первых, если вы следите за новостями, то должны знать, что в США зафиксированы несколько отравлений (есть даже со смертельным исходом) среди любителей попарить – повейпить. Во-вторых, кальяны – это не меньшее зло, чем сигареты (и это тоже уже давно доказано). И подход должен быть таким же, как случае с сигаретами: хотите травиться – травитесь, но только так, чтобы это никак не вредило и не доставляло неудобств окружающим. Особенно тем, кто с детьми, например – мне», - сказал он НСН.

