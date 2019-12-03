Бочаров: Рекламный ролик с Горбачёвым возглавляет список позора

Андрей Бочаров: «Напомню, что ФБРовская паранойя также касается приложений из Китая. Вот недавно США грозились отключить TikTok (социальную сеть для подростков, где они кривляются под музыку) за, якобы, сбор персональных данных несовершеннолетних. Наши же спецслужбы, осознавшие, что россияне уже давно загрузили все свои данные на сервера Google, Facebook, Apple, и так далее, смотрят на панику своих американских коллег свысока», - не без иронии заявил он НСН.

