Бочаров: Рекламный ролик с Горбачёвым возглавляет список позора
Блогер Андрей Бочаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России за последние 20 лет заключенных стало в два раза меньше
В России за последние 20 лет заключенных стало в два раза меньше. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. По его словам, в настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание 530 тысяч человек.
Андрей Бочаров: «Хотелось бы, чтобы и дальше эта цифра снижалась, условия содержания становились более гуманными, а правоохранители начинали понимать разницу между наказанием и перевоспитанием. тогда в тюрьмах и колониях останутся только те, кто действительно представляет потенциальную угрозу обществу», - отметил Андрей Бочаров, общаясь с НСН.
ФБР считает, что российские мобильные приложения несут «контрразведывательную угрозу»
Федеральное бюро расследований США считает, что все разработанные в России мобильные приложения несут «потенциальную контрразведывательную угрозу». По данным ФБР, российские власти «могут получать удалённый доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях» без запроса к провайдеру.
Андрей Бочаров: «Напомню, что ФБРовская паранойя также касается приложений из Китая. Вот недавно США грозились отключить TikTok (социальную сеть для подростков, где они кривляются под музыку) за, якобы, сбор персональных данных несовершеннолетних. Наши же спецслужбы, осознавшие, что россияне уже давно загрузили все свои данные на сервера Google, Facebook, Apple, и так далее, смотрят на панику своих американских коллег свысока», - не без иронии заявил он НСН.
Михаил Горбачев рассказал, зачем он рекламировал пиццу
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал выход статьи американского учёного, который заявил, что государственный лидер снимался в рекламе пиццы из-за бедности. Он отметил, что ни о какой бедности речи не шло, и отметил, что публикация его сильно оскорбила и обидела.
Андрей Бочаров: «А я хорошо помню 1997 год, когда лидер бывшей Супердержавы рекламирует дешевую жрачку. Ролик, между прочим, до сих пор возглавляет список самых позорных рекламных роликов с участием знаменитостей. А время, когда Горбачев возглавлял СССР, не запомнилось ни мудростью руководства, ни процветанием страны», - заявил он НСН.
Грета Тунберг прибыла в Европу на катамаране
Грета Тунберг, пересекшая на катамаране Атлантический океан, прибыла в Лиссабон. Из португальской столицы она отправится на поезде в Мадрид, где проходит конференция ООН по проблемам изменения климата.
Андрей Бочаров: «Наверняка она опять будет сердито кричать на взрослых. Если, конечно, ее пустят на сессию ООН. В общем, пока это самый интересный кейс, как интересно прогуливать школу в старших классах», - отметил Андрей Бочаров в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.