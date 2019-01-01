Бильжо: Я готов голосовать за Дарта Вейдера, лишь бы не было «звездных» войн
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глaвa Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что есть предпосылки для снижения возраста совершеннолетия.
Андрей Бильжо: «По первой специальности я – психиатр, если кто не знает, специализировался как раз по пубертату, и вот что я вам скажу. Все это, на мой взгляд, да простят меня коллеги, чистая ерунда. Дело – в другом, дело в голове. Есть инфантильные и вечно дети, взрослые, которые не отвечают за свои поступки до самой старости. А есть подростки, которые отвечают за свои поступки, вполне симпатичные и думающие ребята. Поэтому все в вашей голове», - подчеркнул Андрей Бильжо, общаясь с НСН.
Поездки туристов на Байкал в скором времени могут быть ограничены.
Поездки туристов на Байкал в скором времени могут быть ограничены. На такую меру придётся пойти из-за нерешенной проблемы роста отходов, которые оставляют приезжающие туристы.
Андрей Бильжо: «Друзья мои, опять проблема мусора. Скоро мы загадим нашу планету (а еще быстрей нашу страну) и будем ходить по мусору. К этому все идет. Мне жалко Байкал, жалко Архангельскую область, но что поделаешь? Вместо того, чтобы строить новые мусороперерабатывающие заводы и самим не бросать мусор, где попало, мы гадим и гадим. Давайте, наконец, остановимся! Давайте, каждый будет думать прежде, чем выкинуть бумажку или окурок из своей машины. Подумаем о своих детях. Это я сейчас серьезно, без всякого юмора», - заявил он НСН.
Дарт Вейдер баллотируется в украинскую Раду
Житель Киева Дарт Вейдер баллотируется в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду в одном из избирательных округов Одессы. Соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Андрей Бильжо: «Ну и пусть баллотируется, лишь бы не было «звездных» войн. И вообще никаких войн, ни в нашей стране, ни за ее пределами. А так, я готов голосовать и за черепашек-ниндзя, и за Губку Боба, и за медвежонка Паддингтона. В последнее время это мой любимый герой»,- признался он НСН.
Британцам не понравилось шоу с анимированным Путиным
Британские телезрители раскритиковали новое шоу Би-би-си «Сегодня вечером с Владимиром Путиным», ведущим которого стал анимированный российский лидер. Накануне в эфире телеканала вышел первый выпуск программы. В студии, в которой находился анимированный «ведущий» были российские герб и флаг, а также портрет медведя.
Андрей Бильжо: «Ну естественно, шоу раскритиковали! Ведь, на самом деле, там еще должна была быть балалайка, главного героя нужно было одеть в косоворотку, а на стол поставить бутылку водки. Вот тогда комплект был бы полным. А еще Владимир Владимирович Путин должен был играть на этой балалайке и пить эту водку», - предположил Андрей Бильжо, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.