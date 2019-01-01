Бильжо: Я готов голосовать за Дарта Вейдера, лишь бы не было «звездных» войн

Андрей Бильжо: «По первой специальности я – психиатр, если кто не знает, специализировался как раз по пубертату, и вот что я вам скажу. Все это, на мой взгляд, да простят меня коллеги, чистая ерунда. Дело – в другом, дело в голове. Есть инфантильные и вечно дети, взрослые, которые не отвечают за свои поступки до самой старости. А есть подростки, которые отвечают за свои поступки, вполне симпатичные и думающие ребята. Поэтому все в вашей голове», - подчеркнул Андрей Бильжо, общаясь с НСН.

