Бильжо в ответ Минюсту: А умирать-то можно?

Андрей Бильжо: «Друзья мои, во-первых, можно заниматься спортом и дома. Например, в Венеции гондольеры продолжают тренироваться дома, стоя на стульях со своим вислом, они как бы плывут на гондоле. Я видел такие кадры. А во-вторых, хочу у вас спросить, меньше есть не пробовали? Человеку ведь не так много надо», – говорит он НСН.

