Бильжо в ответ Минюсту: А умирать-то можно?

Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Госдума приняла закон, разрешающий правительству вводить режим ЧС

Госдума приняла законопроект, расширяющий полномочия правительства России и разрешающий ему вводить режим ЧС. Правительство также сможет устанавливать во время действия спецрежимов обязательные для исполнения гражданами правила поведения.

Андрей Бильжо: «У меня такое ощущение, что, надев маску от коронавируса и скрыв половину своего лица, Госдума будет предлагать всякие законы, которые выгодны депутатам и власть имущим», – говорит в эксклюзивном интервью НСН Андрей Бильжо. 

2

Студенты-медики будут информировать население о COVID-2019

Студенты-медики будут консультировать население о профилактике коронавируса. Кроме того, они смогут помогать в дистанционном наблюдении за амбулаторными пациентами и работать на горячей линии.

Андрей Бильжо: «Это благородное и хорошее дело, только их никто не должен заставлять это делать, потому что такое участие – выбор каждого. Но если ты надел халат врача, то будь достойным звания врача, так пелось в гимне Второго медицинского института», – отмечает художник для НСН

3

Минюст предложил до лета отменить регистрацию браков и разводов

Министерство юстиции России предложило временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков в стране из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Андрей Бильжо: «С одной стороны понятно, чтобы люди не собирались на свадьбу и не заражали друг друга коронавирусом, а почему нельзя разводиться – мне не совсем понятно. Прощальный поцелуй опасен? Забавная новость, честно говоря. А умирать можно? Это у меня вопрос к Министерству юстиции», – рассуждает он в беседе с НСН.

4

Треть москвичей боятся набрать лишний вес в период самоизоляции

Около 30 процентов москвичей и жителей Подмосковья боятся набрать лишние килограммы за время самоизоляции из-за коронавируса, поскольку в это время не смогут посещать спортивные центры. Об этом свидетельствуют результаты опроса от «Спорт Mail.ru».

Андрей Бильжо: «Друзья мои, во-первых, можно заниматься спортом и дома. Например, в Венеции гондольеры продолжают тренироваться дома, стоя на стульях со своим вислом, они как бы плывут на гондоле. Я видел такие кадры. А во-вторых, хочу у вас спросить, меньше есть не пробовали? Человеку ведь не так много надо», – говорит он НСН.

5

Москвичи сдают собак в аренду для «карантинных» прогулок

Москвичи сдают собак в аренду желающим прогуляться в условиях карантина. Такие объявления появились на сервисах Avito и Youdo. Собаки на временное пользование стоят 800 - 1000 рублей.

Андрей Бильжо: «Как бывший собачник, который очень любил свою таксу, которая прожили и проспала на мне 15 лет, уверен, что эти люди неправы. Нельзя отдавать свою собаку ни за какие деньги никому. Это в какой-то степени предательство. Я бы свою Дездемону ни за какие деньги не отдал», – подытоживает Андрей Бильжо в эфире НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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