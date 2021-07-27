Бильжо: Россияне терпят ложь всю свою жизнь
Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
У домов самарских неплательщиков установили "пирамиды должников".
Должникам по оплате коммунальных услуг в Самаре решили напомнить об их обязательствах оригинальным способом. Рядом с подъездами, в которых проживают неплательщики, установили небольшие черно-желтые пирамиды с надписью: "Здесь живет должник". Для привлечения внимания к вершинам конструкций привязаны воздушные шары.
Андрей Бильжо: «Хотелось бы, чтобы рядом с теми местами, в которых живут люди, которые повышают тарифы на ЖКХ, установили бы фигуры Кинг-Конга, Циклопа и страшных персонажей. Они бы напоминали им, что нужно быть просто добрее и внимательнее», - сказал он.
Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
Более двух третей россиян приходилось сталкиваться с ложью в вакансиях от работодателей, показало исследование сервиса «Работа.ру».
Андрей Бильжо: «Но опрос не показал, сколько россиян сталкивались с ложью вообще. А мне, кажется, что для этого не надо проводить опросы, потому что россияне сталкиваются с ложью ежедневно, ежемесячно, ежегодно и в течение всей своей жизни», - отметил художник.
Посол Эфиопии рассказал, что в его стране носят с собой фото Путина
Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау объяснил, что в его стране очень любят и хорошо знают Россию, а также с уважением относятся к ее президенту.
Андрей Бильжо: «Я вспомнил, как у меня был пациент из Эфиопии, дико похожий на Александра Сергеевича Пушкина. И когда я сказал ему об этом, он ответил, что Пушкин эфиопский поэт, его проходят в школе и в Аддис-Абебе стоит ему памятник. Может быть, памятник поставят и Владимиру Владимировичу Путину, кто знает?» - предположил собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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