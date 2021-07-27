Бильжо: Россияне терпят ложь всю свою жизнь

Андрей Бильжо: «Я вспомнил, как у меня был пациент из Эфиопии, дико похожий на Александра Сергеевича Пушкина. И когда я сказал ему об этом, он ответил, что Пушкин эфиопский поэт, его проходят в школе и в Аддис-Абебе стоит ему памятник. Может быть, памятник поставят и Владимиру Владимировичу Путину, кто знает?» - предположил собеседник НСН.

