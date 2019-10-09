Бильжо: Россияне испытывают стресс постоянно. Говорю вам как бывший психиатр
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России могут начать блокировку пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещённой информации
Сенаторы от Единой России внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещённой информации. Согласно пояснительной записке, он направлен на борьбу с ложными сообщениями о терактах. Авторы закона заявили, что сообщения о ложных террористических угрозах в 2019 году приобрели массовый характер. По их мнению, это наносит серьёзный экономический ущерб.
Андрей Бильжо: «Может быть, этот закон и хорош, но вот в чем мина (и я сейчас говорю совершенно не в террористическом смысле): кто же будет рассматривать все эти случаи? Те же самые судьи и прокуроры, которые не хотят знакомиться с вещественными доказательствами. Им все равно. Таким образом, под этот закон может попасть любой чем-то неугодный гражданин. Ему заблокируют все, что можно заблокировать, а может быть после этого еще и отправят в места не столь отдаленные. Надо быть начеку!» - предупредил Андрей Бильжо, общаясь с НСН.
8% россиян постоянно испытывают стресс
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выявил, что в России 8% населения постоянно испытывает стресс. С 2010 года доля россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3% до 8%. При этом частый стресс случается у 17% людей.
Андрей Бильжо: «Ну, что вам сказать, друзья мои? Не согласен я! Мне кажется, что постоянный стресс испытывает гораздо большее количество россиян. Судите сами: те, кто сидят у телевизоров, испытывают стресс. Те, кто приходят в магазин и видят, что цены выросли, испытывают стресс. Те, кто живут в районах где горят леса, испытывают стресс. Те, кто живут в районе, где леса вырубают, испытывают стресс. Ну, и так далее, и тому подобное. Так что эти цифры сильно занижены. Говорю вам, как бывший психиатр»,- подчеркнул он в беседе с НСН.
Грузия вновь подсчитала потери из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией
Грузия вновь подсчитала потери из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией. Об убытках рассказали в национальной администрации туризма. Там заявили, что страна недосчиталась 57 млн долларов в июле и 56-ти в августе. В сентябре турпоток из России сократился примерно на 20%, что влияет также на бизнес и частный сектор.
Андрей Бильжо: «Грузия – замечательная страна. И, как мне кажется, люди едут туда все больше и больше. А чем больше будут им запрещать ехать в эту страну, тем больше люди будут туда стремиться. И никакие запреты на авиаперелет не смогут разрушить нашу дружбу и испортить ее. მაპატიე გთხოვ - так я сказал по-грузински "простите, пожалуйста"», - заявил НСН Андрей Бильжо.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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