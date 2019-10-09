Бильжо: Россияне испытывают стресс постоянно. Говорю вам как бывший психиатр

Андрей Бильжо: «Может быть, этот закон и хорош, но вот в чем мина (и я сейчас говорю совершенно не в террористическом смысле): кто же будет рассматривать все эти случаи? Те же самые судьи и прокуроры, которые не хотят знакомиться с вещественными доказательствами. Им все равно. Таким образом, под этот закон может попасть любой чем-то неугодный гражданин. Ему заблокируют все, что можно заблокировать, а может быть после этого еще и отправят в места не столь отдаленные. Надо быть начеку!» - предупредил Андрей Бильжо, общаясь с НСН.

