Бильжо: Мы добились своего – русских боятся!

Андрей Бильжо: Точно, ребята! Вы абсолютно правы! Не надо читать книги, не надо ничего знать. Надо просто уметь продвигаться по карьерной лестнице, уметь списывать диссертации, уметь вовремя сказать кому-то хорошее слово, уметь кому-то сказать нехорошее слово (но тому, кому нужно). Для этого какое образование?! Ничего для этого знать не надо. Не надо знать физики, не надо знать химии, математики тоже не надо знать. Арифметика! Потому что посчитать купюры - это дело не хитрое. Да машинки есть, которые считают отлично. Вот, собственно, и всё. Вы абсолютно правы, ребята! Будущее за вами!

