Бильжо: Мы добились своего – русских боятся!
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Большинство россиян уверены в ненужности высшего образования для карьеры
70% россиян уверены, что для устройства на высокооплачиваемую работу не обязательно иметь высшее образование, следует из данных опроса, поведенного ВЦИОМ. Кроме того, 68% респондентов уверены, что образование в принципе не необходимо для удачной карьеры.
Андрей Бильжо: Точно, ребята! Вы абсолютно правы! Не надо читать книги, не надо ничего знать. Надо просто уметь продвигаться по карьерной лестнице, уметь списывать диссертации, уметь вовремя сказать кому-то хорошее слово, уметь кому-то сказать нехорошее слово (но тому, кому нужно). Для этого какое образование?! Ничего для этого знать не надо. Не надо знать физики, не надо знать химии, математики тоже не надо знать. Арифметика! Потому что посчитать купюры - это дело не хитрое. Да машинки есть, которые считают отлично. Вот, собственно, и всё. Вы абсолютно правы, ребята! Будущее за вами!
Эйфелева башня и Колизей стали самыми фотографируемыми достопримечательностями мира
Эйфелева башня в Париже, Колизей и фонтан Треви в Риме оказались самыми фотографируемыми достопримечательностями мира.
Андрей Бильжо: И это замечательно, друзья мои! Мне кажется, что в последнее время фотографы снимают прежде всего себя на фоне Колизея, фонтана Треви. Ну, такая тенденция – главное, чтобы ты был на первом плане, а уже все остальные шедевры мировой архитектуры на втором.
С Кевина Спейси сняты все обвинения в сексуальном насилии
Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой США. Причина – отсутствие доступа к уликам, на которых строилось обвинение и недоступность показаний предполагаемого потерпевшего.
Андрей Бильжо: Ура, друзья мои! Это большой праздник для меня например. Кевин Спейси – один и моих самых любимых актеров. Парень очень пострадал от всей этой истории и пусть он возвращается на экраны, пусть его снимают, а все вруны пускай сидят и молчат в тряпочку. Кевин Спейси, я поздравляю тебя, старик!
Лидер демократов Чак Шумер заявил, что FaceApp может угрожать национальной безопасности США
Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер сообщил, что российское приложение FaceApp для обработки фотографий может угрожать национальной безопасности США.
Андрей Бильжо: Я, честно говоря, не знаю, что это за приложение, но знаю точно, что, кажется, мы добились своего: нас, друзья мои, боятся. Мы мерещимся везде, русские идут! Хорошо это или плохо – судить вам.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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