Бильжо предложил ввести в школах уроки рэпа

Андрей Бильжо: «Мне вспоминается один таксист в городе Петрозаводске, куда я приехал на несколько часов. Когда я попросил его показать мне город, он задумался и после минутных размышлений ответил: "А что здесь смотреть? Все города – одинаковые". Вот, друзья мои, для того, чтобы понять, что все города одинаковые, надо их увидеть. И выбрать тот, которой больше всего нравится именно вам. Когда вы едете в какую-то другую страну, вы узнаете мир, вы узнаете, что все люди разные. Путешествия продлевают нам жизнь, потому, что в поездке каждый день наполнен новыми впечатлениями. Поэтому, если есть возможность, нужно ездить! А то можно всю жизнь просидеть в одном городе и не увидеть ничего кроме своего дома и места, где ты работаешь. Так что, путешествуйте! Путешествия - это жизнь!» - подчеркнул художник, общаясь с НСН.

