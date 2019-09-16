Бильжо предложил ввести в школах уроки рэпа
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе. В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят такую возможность на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности.
Андрей Бильжо: «У меня возникает вопрос: почему появилась такая инициатива? То ли всё уже сделали и можно отдыхать лишний день, то ли делать нечего и можно отдыхать потому, что всё украли и все сломалось, то ли государство действительно заботится о своих гражданах и хочет, чтобы у них был еще один день для отдыха (чтобы они могли сходить в музей, в библиотеку, и как-то культурно отдохнуть за столом). Истинная причина мне не ясна и я предлагаю каждому из вас, уважаемые читатели, выбрать ту, которая на ваш взгляд наиболее реальная», - сказал НСН Андрей Бильжо.
Жители России больше всего мечтают посетить Италию, Францию, США и Турцию
Жители России больше всего мечтают посетить Италию, Францию, США и Турцию. Таковы данные опроса, проведенного экспертами – аналитиками. При этом почти каждый десятый опрошенный рассказал о нежелании выезжать за границу.
Андрей Бильжо: «Мне вспоминается один таксист в городе Петрозаводске, куда я приехал на несколько часов. Когда я попросил его показать мне город, он задумался и после минутных размышлений ответил: "А что здесь смотреть? Все города – одинаковые". Вот, друзья мои, для того, чтобы понять, что все города одинаковые, надо их увидеть. И выбрать тот, которой больше всего нравится именно вам. Когда вы едете в какую-то другую страну, вы узнаете мир, вы узнаете, что все люди разные. Путешествия продлевают нам жизнь, потому, что в поездке каждый день наполнен новыми впечатлениями. Поэтому, если есть возможность, нужно ездить! А то можно всю жизнь просидеть в одном городе и не увидеть ничего кроме своего дома и места, где ты работаешь. Так что, путешествуйте! Путешествия - это жизнь!» - подчеркнул художник, общаясь с НСН.
Песни The Beatles, Queen и Nirvana включили в культурный норматив школьников
Песню «All you need is love» группы The Beatles, «Bohemian rhapsody» группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника. Пилотный проект министерства просвещения и министерства культуры РФ по введению культурных нормативов начался в восьми регионах России с 1 сентября. Рекомендуемый перечень произведений включает произведения искусства по направлениям «Изобразительное искусство», «Музыка», «Литература», «Архитектура», «Кинематограф», «Театр».
Андрей Бильжо: «И это, друзья мои, здорово! А еще было бы здорово, если бы учителя ориентировались в современной музыке, в современном искусстве, в кинематографе, в современной литературе. Было бы просто замечательно, если бы преподавали еще и рэп, если бы детей не выгоняли из школы за то, что они носят не такие прически, и вообще, если бы между старшим поколением и сегодняшними школьниками нашелся бы общий язык», - заявил Андрей Бильжо в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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