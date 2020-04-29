Бильжо: Президент не может запретить творить и работать

Андрей Бильжо: «Думаю, что это так. Но хорошо было бы, если бы государство не только сохраняло память о Великой Отечественной войне, но помнило бы о тех, кому больше 60-80 лет в этой тяжелые ситуации, когда люди сидят дома и им часто нечего есть», — рассуждает он в эфире НСН.

