Бильжо: Президент не может запретить творить и работать
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России начинали выплачивать обещанную прибавку врачам, работающим с COVID-19
Минздрав России подписал соглашения с 68 регионами страны, что позволяет им начать выплачивать прибавку медицинскому персоналу, который работает с больными коронавирусом пациентами.
Андрей Бильжо: «Это правильно. Давно бы пора вообще прибавить зарплату медикам, а сейчас сам Бог велел. Люди буквально рискуют своей жизнью и погибают», — говорит в интервью НСН Андрей Бильжо.
Мишустин поручил поддержать зоопарки и океанариумы
Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал разработать меры поддержки зоопарков и океанариумов.
Андрей Бильжо: «Это замечательно, но хорошо бы еще оказать помощь людям», — подмечает он в беседе с НСН.
В Госдуме предложили приравнять оскорбления в интернете к публичным
В Госдуме предложили приравнять оскорбления в интернете к публичным и увеличить максимальные штраф за них с 5 до 10 тысяч рублей для граждан, и с 500 до 700 тысяч рублей для юридических лиц.
Андрей Бильжо: «Это только у вас, дорогие депутаты, такие зарплаты, что вы можете платить такие штрафы. Вы, кстати, довольно часто и оскорбляете. И вообще, кто будет решать, оскорбление это или нет? Где эта самая тонкая граница? Сейчас на языке крутится оскорбление», — комментирует он для НСН.
Почти половина россиян планирует работать в майские праздники
Почти половина россиян планирует работать в майские праздники, сообщают РИА Новости. Накануне президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая включительно.
Андрей Бильжо: «А где они собираются работать, мне непонятно. Когда все должны сидеть дома и работать на удаленке. Дистанционно работайте сколько хотите, сидите у компьютера и посылайте свои тексты, свои мысли или свои идеи, изобретения по месту назначения. Творчество нельзя остановить, и никакой президент не может сказать, чтобы мы не работали, не рисовали, не придумывали. Творите», — делится он своим мнением с НСН.
Россияне хвалят государство за сохранение памяти о ВОВ
Большинство жителей России, которым больше шестидесяти лет, считают, что государство принимает достаточные меры для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ВЦИОМ.
Андрей Бильжо: «Думаю, что это так. Но хорошо было бы, если бы государство не только сохраняло память о Великой Отечественной войне, но помнило бы о тех, кому больше 60-80 лет в этой тяжелые ситуации, когда люди сидят дома и им часто нечего есть», — рассуждает он в эфире НСН.
Россияне потратили рекордные суммы на онлайн-курсы
В апреле жители России оплатили рекордное с начала года число онлайн-курсов. Об этом пишет РИА Новости.
Андрей Бильжо: «Что само собой разумеется. Люди сидят дома, и единственное окно в мир, в жизнь – это интернет. Но хотелось бы, чтобы жизнь все-таки вернулась в свое русло, стала бы человеческой, тактильной, чтобы были запахи, и можно было бы поцеловать любимого человека», — отмечает художник для НСН.
Туристы из Европы массово собрались в Россию
Туристы из разных стран Европы массово собрались посетить Россию в ближайшие два года. Две трети опрошенных ранее никогда не были в России, остальные уже посещали ее. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.
Андрей Бильжо: «Интересно, что же их так пробило-то вдруг. И хорошо ли это? Вдруг они принесут нам какой-нибудь новый вариант коронавируса», — подытоживает в разговоре с НСН Андрей Бильжо.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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