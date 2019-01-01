Бильжо предложил Мединскому заняться цензурой «Ну, погоди!»
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Отели на курортах России в летний сезон оказались дороже зарубежных
Отели на курортах России в летний сезон оказались дороже зарубежных. К такому выводу пришли эксперты одного из крупнейших сервисов онлайн-бронирования. Специалисты отметили, что среди самых востребованных внутренних направлений наиболее дорогими оказались гостиницы в Ялте: здесь стоимость отеля категории «три звезды» составляет шесть тысяч 800 рублей в сутки, категории «четыре звезды» — 11 тысяч.
Андрей Бильжо: «Антон Павлович Чехов огорчился бы … Но, вообще, как мне кажется, отели в России и должны быть дорогими. Просто потому, что это – Россия, удивительная страна, которая идет абсолютно своим путем. А если страна идет своим путем, то и отдыхать в ней должно быть дорого. Дорого и красиво!» - заявил НСН Андрей Бильжо.
Владимир Мединский поддержал удаление ряда сцен из фильма «Рокетмен»
Владимир Мединский поддержал удаление ряда сцен из фильма «Рокетмен». Он заявил, что прокатчик действовал в рамках закона, когда вырезал из картины, повествующей о жизни Элтона Джона, откровенные сексуальные сцены и эпизоды с наркотиками. При этом глава ведомства отметил, что решение об удалении сцен из фильма было принято прокатчиком, а не сотрудниками Минкульта.
Андрей Бильжо: «Очень приятно, что наш министр культуры Владимир Мединский так заботится о нашем нравственном и моральном облике. Поэтому из фильмов надо вырезать неприятные (для Мединского) сцены. Ведь в нашей стране секса нет! Я бы, кстати говоря, и из старых фильмов многие сцены вырезал. А то там вообще какой-то кошмар! Ну вот, например, стоило бы запретить мультфильм про Чебурашку и Крокодила Гену. Мы ведь даже не знаем, кто такой Крокодил Гена. Это какой-то иностранец (может быть, шпион), который развращает нашего, русского Чебурашку. Это отвратительно! А что происходит в «Ну, погоди!» Хулиган Волк развращает маленького зайчика! Друзья мои, давайте поддержим нашего министра культуры и будем советовать ему, какие сцены вырезать и какие книги уничтожать!» - призвал он в эфире НСН.
85% россиян готовы отказаться от пластиковых пакетов
85% россиян готовы отказаться от пластиковых пакетов. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Сейчас для упаковки купленных продуктов их используют 68% наших соотечественников. При этом четверть опрошенных заявили, что используют пакеты повторно – кто-то ради экономии, а кто-то для защиты окружающей среды.
Андрей Бильжо: «Я бы поставил памятник пластиковым пакетам. Когда они только появились в Советском Союзе, их стирали, после чего сушили на прищепках. Пластиковый пакет был показателем уровня твоего благосостояния. Если пластиковый пакет был с иностранными словами, это означало, что жизнь твоя сложилась неплохо. С другой стороны, сегодня их стало так много, они просто размножаются! Размножаются и уничтожают нашу экологию. Море. Вы знаете, что в морях и океанах существуют целые гигантские острова из пластика, которые даже не могут пересечь корабли! Поэтому давайте откажемся от пластиковых пакетов!», - резюмировал Андрей Бильжо, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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