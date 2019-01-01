Бильжо предложил Мединскому заняться цензурой «Ну, погоди!»

Андрей Бильжо: «Очень приятно, что наш министр культуры Владимир Мединский так заботится о нашем нравственном и моральном облике. Поэтому из фильмов надо вырезать неприятные (для Мединского) сцены. Ведь в нашей стране секса нет! Я бы, кстати говоря, и из старых фильмов многие сцены вырезал. А то там вообще какой-то кошмар! Ну вот, например, стоило бы запретить мультфильм про Чебурашку и Крокодила Гену. Мы ведь даже не знаем, кто такой Крокодил Гена. Это какой-то иностранец (может быть, шпион), который развращает нашего, русского Чебурашку. Это отвратительно! А что происходит в «Ну, погоди!» Хулиган Волк развращает маленького зайчика! Друзья мои, давайте поддержим нашего министра культуры и будем советовать ему, какие сцены вырезать и какие книги уничтожать!» - призвал он в эфире НСН.

