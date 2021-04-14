Бильжо посоветовал властям еще подумать над налоговой политикой
Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне начали массово вакцинироваться от коронавируса после первой прививки Путина
Владимир Путин сделал вторую дозу прививки от коронавируса. Число желающих привиться от COVID-19 после первой прививки Путина выросло почти в четыре раза.
Андрей Бильжо: «Владимир Владимирович, совершайте больше добрых поступков, и тогда их в нашей стране будет в четыре раза больше», – сказал в эфире НСН Андрей Бильжо.
Российские власти задумались об изменении налоговой политики
Российское правительство обдумывает несколько вариантов восстановления экономики после пандемии, среди которых повышение налогов.
Андрей Бильжо: «Долго обдумывали ребята и пришли к классному решению. Может быть еще немного подумать?», - сказал он в интервью НСН.
Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры
49 процентов россиян назвали перспективной сферой для карьеры – отрасль высоких технологий. А самой интересной профессией считают работу дизайнера.
Андрей Бильжо: «В нашей стране огромное количество дизайнеров и людей, которые считают себя дизайнерами. Это не так. Дизайнеров единицы. Это очень сложная и очень интересная профессия, но этому нужно долго учиться и недостаточно освоить несколько программ в интернете», – отметил он в интервью НСН.
В Госдуме предложили давать дополнительные оплачиваемые отпуска молодым отцам
Депутаты Госдумы предлагают предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск в случае рождения ребенка.
Андрей Бильжо: «Это чудесно. Молодые отцы, потратьте это время на своих детей, помогите своим женам, а не на футбол и пиво. Будьте здоровы, молодые отцы», – рассказал он слушателям НСН.
В Интернете составили плейлист для вакцинации
В стриминговом сервисе Spotify появился список композиций под названием «Песни для вакцинации». В него вошли треки, которые должны создать необходимое настроение перед походом на прививку, во время вакцинации и после неё.
Андрей Бильжо: «А кто должен петь эти песни? Я так и представляю, как пациент заходит на прививку, а там хор людей в белых халатах, которые поют песню про вакцинацию. Сумасшедший дом какой-то», - поделился он в интервью НСН.
Американский видеосервис займется выпуском сериалов в России
Netflix впервые заказывает производство сериалов у российских продюсеров. Первым проектом станет современная версия «Анны Карениной».
Андрей Бильжо: «Если немного пофантазировать, то конец такого сериала может быть разным. Например, Анна Каренина станет депутатом Госдумы от Единой России, Анна Каренина сядет в поезд и уедет куда-нибудь туда, куда ее глаза глядят, чтобы не видеть этой чепухи», - прокомментировал в беседе с НСН Андрей Бильжо.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru