Бильжо посоветовал властям еще подумать над налоговой политикой

Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россияне начали массово вакцинироваться от коронавируса после первой прививки Путина

Владимир Путин сделал вторую дозу прививки от коронавируса. Число желающих привиться от COVID-19 после первой прививки Путина выросло почти в четыре раза.

Андрей Бильжо: «Владимир Владимирович, совершайте больше добрых поступков, и тогда их в нашей стране будет в четыре раза больше», – сказал в эфире НСН Андрей Бильжо.

2

Российские власти задумались об изменении налоговой политики

Российское правительство обдумывает несколько вариантов восстановления экономики после пандемии, среди которых повышение налогов.

Андрей Бильжо: «Долго обдумывали ребята и пришли к классному решению. Может быть еще немного подумать?», - сказал он в интервью НСН

3

Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры

49 процентов россиян назвали перспективной сферой для карьеры – отрасль высоких технологий. А самой интересной профессией считают работу дизайнера.

Андрей Бильжо: «В нашей стране огромное количество дизайнеров и людей, которые считают себя дизайнерами. Это не так. Дизайнеров единицы. Это очень сложная и очень интересная профессия, но этому нужно долго учиться и недостаточно освоить несколько программ в интернете», – отметил он в интервью НСН.

4

В Госдуме предложили давать дополнительные оплачиваемые отпуска молодым отцам

Депутаты Госдумы предлагают предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск в случае рождения ребенка.

Андрей Бильжо: «Это чудесно. Молодые отцы, потратьте это время на своих детей, помогите своим женам, а не на футбол и пиво. Будьте здоровы, молодые отцы», – рассказал он слушателям НСН.

5

В Интернете составили плейлист для вакцинации

В стриминговом сервисе Spotify появился список композиций под названием «Песни для вакцинации». В него вошли треки, которые должны создать необходимое настроение перед походом на прививку, во время вакцинации и после неё.

Андрей Бильжо: «А кто должен петь эти песни? Я так и представляю, как пациент заходит на прививку, а там хор людей в белых халатах, которые поют песню про вакцинацию. Сумасшедший дом какой-то», - поделился он в интервью НСН

6

Американский видеосервис займется выпуском сериалов в России

Netflix впервые заказывает производство сериалов у российских продюсеров. Первым проектом станет современная версия «Анны Карениной».

Андрей Бильжо: «Если немного пофантазировать, то конец такого сериала может быть разным. Например, Анна Каренина станет депутатом Госдумы от Единой России, Анна Каренина сядет в поезд и уедет куда-нибудь туда, куда ее глаза глядят, чтобы не видеть этой чепухи», - прокомментировал в беседе с НСН Андрей Бильжо.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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