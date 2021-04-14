Бильжо посоветовал властям еще подумать над налоговой политикой

Андрей Бильжо: «В нашей стране огромное количество дизайнеров и людей, которые считают себя дизайнерами. Это не так. Дизайнеров единицы. Это очень сложная и очень интересная профессия, но этому нужно долго учиться и недостаточно освоить несколько программ в интернете», – отметил он в интервью НСН.

