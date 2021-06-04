Бильжо: Хотите на «Нашествие» - сделайте прививку
Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Госдума приняла закон о бесплатной газификации.
Госдума за один день в два чтения приняла поправки в законодательство, которые позволяют собственникам частных домов бесплатно подводить газовые трубы к своим участкам.
Андрей Бильжо: «Аплодисменты! Мы уже закончили или заканчиваем электрофикацию, сейчас пройдет бесплатная газификация, потом подведем водоснабжение. И глядишь, лет через 150 все будет классно!» - предположил художник.
В Общественной палате высказались за создание отцовского капитала
Предлагается установить отцовский капитал в размере 639 тысячи рублей. Как предполагается, он будет выплачиваться при рождении трех и последующих детей.
Андрей Бильжо: «Мне кажется, здесь не мешало бы добавить "от одной и той же жены", а то как-то не совсем понятно», - отметил он.
«НАШЕСТВИЕ» станет свободным от COVID-19
Все зрители и гости фестиваля смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19.
Андрей Бильжо: «И это очень и очень важно! Хотите пойти на рок-фестиваль «Нашествие», сделайте себе прививку! Прививайтесь наконец! Носите маски, займитесь этой проблемой каждый, чтобы защитить своих близких и себя самого от этой отвратительной болезни», - подчеркнул собеседник НСН.
Жириновский предложил продлить возраст детства до 30 лет
«Давайте детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», — сказал он на заседании Госдумы по случаю Дня защиты детей.
Андрей Бильжо: «Здесь я должен сказать, психиатр и специалист по переходному возрасту. Владимир Вольфович, некоторые остаются детьми до конца своего жизненного пути. У каждого по-своему!» - заявил специалист.
Кевин Спейси начал сниматься в первом фильме после скандала
Американский актер Кевин Спейси, чья карьера была прервана в 2017 году после обвинений в сексуальных домогательствах, приступил в Турине к съемкам в фильме итальянского режиссера Франко «Человек, который нарисовал Бога».
Андрей Бильжо: «Для меня, например, это очень радостная новость. Кевин Спейси - совершенно уникальный актер со своей вроде бы невзрачной внешностью. Я очень рад за этого парня. И жду от него новых ролей и новых открытий», - отметил художник.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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