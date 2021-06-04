Бильжо: Хотите на «Нашествие» - сделайте прививку

Андрей Бильжо : «Для меня, например, это очень радостная новость. Кевин Спейси - совершенно уникальный актер со своей вроде бы невзрачной внешностью. Я очень рад за этого парня. И жду от него новых ролей и новых открытий», - отметил художник.

Американский актер Кевин Спейси, чья карьера была прервана в 2017 году после обвинений в сексуальных домогательствах, приступил в Турине к съемкам в фильме итальянского режиссера Франко «Человек, который нарисовал Бога».

Андрей Бильжо : «Здесь я должен сказать, психиатр и специалист по переходному возрасту. Владимир Вольфович, некоторые остаются детьми до конца своего жизненного пути. У каждого по-своему!» - заявил специалист.

«Давайте детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», — сказал он на заседании Госдумы по случаю Дня защиты детей.

Андрей Бильжо : «И это очень и очень важно! Хотите пойти на рок-фестиваль «Нашествие», сделайте себе прививку! Прививайтесь наконец! Носите маски, займитесь этой проблемой каждый, чтобы защитить своих близких и себя самого от этой отвратительной болезни», - подчеркнул собеседник НСН.

Все зрители и гости фестиваля смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19.

Андрей Бильжо : «Мне кажется, здесь не мешало бы добавить "от одной и той же жены", а то как-то не совсем понятно», - отметил он.

Предлагается установить отцовский капитал в размере 639 тысячи рублей. Как предполагается, он будет выплачиваться при рождении трех и последующих детей.

Андрей Бильжо : «Аплодисменты! Мы уже закончили или заканчиваем электрофикацию, сейчас пройдет бесплатная газификация, потом подведем водоснабжение. И глядишь, лет через 150 все будет классно!» - предположил художник.

Госдума за один день в два чтения приняла поправки в законодательство, которые позволяют собственникам частных домов бесплатно подводить газовые трубы к своим участкам.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.