Бильжо рассказал, как хотел разбить ноутбук из-за Госуслуг
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Социологи выяснили, насколько россияне довольны своей работой
О том, что им нравится собственная работа, заявили 86% респондентов. 13% признались, что работа им не нравится, и лишь 1% респондентов затруднился ответить.
Андрей Бильжо: «О чем это говорит, друзья мои? О том, что люди, когда их опрашивают социологи, часто говорят неправду. И этот опрос показывает, что россияне частенько врут, просто потому что боятся сказать правду. Я занимался опросами социологическими и знаю это наверняка. Очень важно, как поставлен вопрос, очень важно, кто опрашивает, и как это происходит. Не может быть, и это совершенно очевидно, что такой большой процент россиян доволен своей работой. Друзья, мои не надо врать», - посоветовал он читателям Радиоточки НСН.
В Минздраве рассказали о сроке действия QR-кода после вакцинации
QR-код сертификата вакцинации от COVID-19 действует в течение года, однако при ухудшении эпидемиологической ситуации срок могут сократить до шести месяцев, следует из обновленных рекомендаций Минздрава.
Андрей Бильжо: «Я просто расскажу, как я заполнял анкеты в интернете, пытаясь получить QR-код. На втором часу, почти разобравшись, я стал отвечать на вопросы, когда я дошел до даты своего дня рождения, я написал «26 июня 1953 года». На что получил - «напишите, пожалуйста, правильно вашу дату рождения». Я полез в паспорт, может быть, у меня уже склероз? Нет! 26 июня 1953 года, что я и ввожу. На что мне опять говорят: «послушайте, Бильжо, напишите правильно свой день рождения». И это было через два дня после моего дня рождения, когда меня поздравили те люди, которые придумали эти «Госуслуги». Я плюнул и чуть не разбил свой ноутбук», - рассказал художник.
Россияне рассказали, сколько тратят на еду и жилье
Больше половины граждан тратят на жилье от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно, а траты на еду у большей части находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей.
Андрей Бильжо: «У меня на жилье выходит 30 тысяч рублей. И на еду у меня выходит больше трат, хотя я совсем мало ем и похудел на 8 кг. Просто когда мне говорят «россияне рассказали», я понимаю, что такого быть не может, потому что россияне очень разные», - добавил собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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