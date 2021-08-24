Бильжо рассказал, как хотел разбить ноутбук из-за Госуслуг

Андрей Бильжо: «Я просто расскажу, как я заполнял анкеты в интернете, пытаясь получить QR-код. На втором часу, почти разобравшись, я стал отвечать на вопросы, когда я дошел до даты своего дня рождения, я написал «26 июня 1953 года». На что получил - «напишите, пожалуйста, правильно вашу дату рождения». Я полез в паспорт, может быть, у меня уже склероз? Нет! 26 июня 1953 года, что я и ввожу. На что мне опять говорят: «послушайте, Бильжо, напишите правильно свой день рождения». И это было через два дня после моего дня рождения, когда меня поздравили те люди, которые придумали эти «Госуслуги». Я плюнул и чуть не разбил свой ноутбук», - рассказал художник.

