Билли Новик не согласился с портретом «идеального мужчины»
Один из основателей группы «Billy’s Band» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Более трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными
Более трети граждан – 36 процентов – назвали действующие в России налоги чрезмерными. Чаще всего такой позиции придерживаются люди от 25 до 34 лет, пишет ВЦИОМ.
Билли Новик: «И неудивительно. В этом возрастном промежутке человек ставит личные приоритеты выше общественных, поэтому глубинный смысл налогообложения им пока недоступен. А вообще я считаю, что причины бедности нашего народа кроются совсем в другом, нежели в налогообложении», – поделился со слушателями НСН Билли Новик.
Россиян предупредили о мошенничестве в Telegram
Мошенники в России стали использовать Telegram-боты для обмана туристов. Злоумышленники создают поддельные сервисы по бронированию жилья и отелей, а также поиска попутчиков.
Билли Новик: «Что ж, это означает только одно – лед тронулся, Россия постепенно выходит из-под западных влияний, и труизм, по крайней мере, наш внутренний набирает обороты», – сказал он в интервью НСН.
Россиянки описали портрет идеального мужчины
Россиянки описали портрет идеального мужчины. Это житель Москвы или Петербурга с пропиской в возрасте от 25 до 45 лет и ростом не менее 175 сантиметров. Также он должен уметь ремонтировать и чинить вещи, быть хорошим любовником и не пьянствовать.
Билли Новик: «Я не согласен, конечно, здесь по некоторым пунктам, но я и не женщина, в конце концов. Дождусь-ка я результатов опроса российских мужчин о портрете идеальной женщины, вот там и покритикую», – прокомментировал он для НСН.
На Эрмитаж пожаловались из-за обнаженных скульптур
Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.
Билли Новик: «Ох, как мне хотелось бы ознакомиться с текстом этого эпического документа. А если серьезно, в любом городе всегда найдется несколько свободно гуляющих сумасшедших», – отметил он в беседе с НСН.
Темнокожего актера отказались брать на роль дедушки Супермена
Темнокожего актера Реге-Жана Пейджа отказались брать на роль дедушки Супермена в сериале «Криптон». Создатели заявили, что родственник супергероя не может быть темнокожим.
Билли Новик: «Мне кажется, абсурд со временем будет только крепчать. И я для себя решил, что я буду продолжать называть вещи своими именами. Например, «негр» в русском языке – основное название людей негроидной расы», – сказал он в эфире НСН.
«Billy’s Band» сыграет в Москве и Петербурге
Группа «Billy’s Band» отыграет два концерта в апреле.
Билли Новик: «И в завершение выпуска новостей я хотел бы пригласить вас на концерты коллектива «Billy’s Band». 17 апреля, уже в следующую субботу, мы сыграем в Москве, а 22 апреля – в Санкт-Петербурге. Будем всех ждать!», – пригласил слушателей НСН Билли Новик.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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