Билли Новик не согласился с портретом «идеального мужчины»

Билли Новик : «И в завершение выпуска новостей я хотел бы пригласить вас на концерты коллектива «Billy’s Band». 17 апреля, уже в следующую субботу, мы сыграем в Москве, а 22 апреля – в Санкт-Петербурге. Будем всех ждать!», – пригласил слушателей НСН Билли Новик.

Билли Новик : «Мне кажется, абсурд со временем будет только крепчать. И я для себя решил, что я буду продолжать называть вещи своими именами. Например, «негр» в русском языке – основное название людей негроидной расы», – сказал он в эфире НСН.

Темнокожего актера Реге-Жана Пейджа отказались брать на роль дедушки Супермена в сериале «Криптон». Создатели заявили, что родственник супергероя не может быть темнокожим.

Билли Новик : «Ох, как мне хотелось бы ознакомиться с текстом этого эпического документа. А если серьезно, в любом городе всегда найдется несколько свободно гуляющих сумасшедших», – отметил он в беседе с НСН .

Билли Новик : «Я не согласен, конечно, здесь по некоторым пунктам, но я и не женщина, в конце концов. Дождусь-ка я результатов опроса российских мужчин о портрете идеальной женщины, вот там и покритикую», – прокомментировал он для НСН .

Россиянки описали портрет идеального мужчины. Это житель Москвы или Петербурга с пропиской в возрасте от 25 до 45 лет и ростом не менее 175 сантиметров. Также он должен уметь ремонтировать и чинить вещи, быть хорошим любовником и не пьянствовать.

Билли Новик : «Что ж, это означает только одно – лед тронулся, Россия постепенно выходит из-под западных влияний, и труизм, по крайней мере, наш внутренний набирает обороты», – сказал он в интервью НСН .

Мошенники в России стали использовать Telegram-боты для обмана туристов. Злоумышленники создают поддельные сервисы по бронированию жилья и отелей, а также поиска попутчиков.

Билли Новик : «И неудивительно. В этом возрастном промежутке человек ставит личные приоритеты выше общественных, поэтому глубинный смысл налогообложения им пока недоступен. А вообще я считаю, что причины бедности нашего народа кроются совсем в другом, нежели в налогообложении», – поделился со слушателями НСН Билли Новик.

Более трети граждан – 36 процентов – назвали действующие в России налоги чрезмерными. Чаще всего такой позиции придерживаются люди от 25 до 34 лет, пишет ВЦИОМ.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.