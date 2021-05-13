БИ-2: американские врачи рекомендовали прививаться «Спутником»
Участники группы «БИ-2» Лева и Шура специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня.
Исследование показало готовность половины россиян стать присяжными
Половина россиян готовы принять участие в суде в качестве присяжного, больше 56% считают решения такого суда более справедливыми, а самыми частыми причинами отказа являются длительность процесса и неуверенность в собственной безопасности, показало исследование Общественной палаты РФ.
Группа "БИ-2": «Суд присяжных – это правильная история в силу того, что у нас в суде все приговоры не оправдательные, а на 99% в негативную сторону. Мировая практика показала, что суд присяжных – это более позитивная вещь, чем предвзятый суд. Закон сам по себе, как законы физики, но бывают нюансы. Мне кажется, что присяжные могу по-человечески проникнуться определенными проблемами и быть не такими жестокими», - прокомментировали Лева БИ-2 и Шура БИ-2 в интервью НСН.
На Чернобыльской АЭС возобновились ядерные реакции
Ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает журнал Science. Как указали специалисты, в массе уранового топлива, которое похоронено в глубине реакторного зала станции, вновь начинаются процессы деления.
Группа "БИ-2": «Мы родились в Беларуси и застали это время. Я отлично помню этот день. Мой отец пришел домой и стал закрывать окна, и форточки. Тогда никакой конкретной информации не было, но люди, которые имели отношение к науке, сразу подняли панику. Между прочим, в сериале HBO – «Чернобыль» показали, как первыми, повышение радиоактивного фона, зафиксировали в минском институте. Его создатели очень точно попали в ту атмосферу, а дух того времени передан до мелочей. Я ничего не могу сказать про фильм Данилы Козловского о Чернобыле, но сериал прекрасен», - резюмировали они в беседе с НСН.
Россиян попросили не говорить о третьей волне коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко попросил россиян не говорить о третьей волне коронавируса, а также порекомендовали не рассуждать, будет она или нет. Он посоветовал пройти вакцинацию.
Группа "БИ-2": «Я буквально месяц назад сделал прививку «Спутник V» и всем рекомендую это сделать, потому что так мы сможем победить вирус. В Израиле привито, практически, 85 – 90% населения и уже все открывается. Кроме того, я консультировался с американскими биологами и врачами, и они сказали, что «Спутник V» намного круче, чем «Pfizer-BioNTech» или «AstraZeneca», потому что наша вакцина сделана на основе технологии еще 80-х годов, когда медицина была на высоте. Если мы все будем привиты, то сможем ходить на концерты и жить полноценной жизнью», - рассказали они в интервью НСН.
Долгожданный концерт группы «БИ-2»
20 июня, в московских Лужниках, состоится главный концерт в истории группы «БИ-2».
Группа "БИ-2": «Эта площадка вмещает 40 тысяч зрителей и мы всех ждем. Вас ждет масса звука, света и отличное настроение. Приходите! Это будет незабываемо», - подытожили Лева БИ-2 и Шура БИ-2 в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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