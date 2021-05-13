БИ-2: американские врачи рекомендовали прививаться «Спутником»

Группа "БИ-2": «Мы родились в Беларуси и застали это время. Я отлично помню этот день. Мой отец пришел домой и стал закрывать окна, и форточки. Тогда никакой конкретной информации не было, но люди, которые имели отношение к науке, сразу подняли панику. Между прочим, в сериале HBO – «Чернобыль» показали, как первыми, повышение радиоактивного фона, зафиксировали в минском институте. Его создатели очень точно попали в ту атмосферу, а дух того времени передан до мелочей. Я ничего не могу сказать про фильм Данилы Козловского о Чернобыле, но сериал прекрасен», - резюмировали они в беседе с НСН.

