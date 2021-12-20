Лысенков рассказал, как делил миллион на троих

Дмитрий Лысенков: «Было дело, я сам когда-то тоже получал премию правительства в составе творческой группы спектакля «Маскарад». Она тогда была в три раза меньше – всего миллион. Делили мы ее на троих. Получалось, как у Гайдая «330! Каждому!». Как бы то ни было, я поздравляю своих коллег с получением этой правительственной награды. Люди они в высшей степени достойные, поэтому я рад за них!» - отметил актер.

