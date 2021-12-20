Лысенков рассказал, как делил миллион на троих
Актер театра и кино Дмитрий Лысенков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Правительство утвердило лауреатов премий в области культуры
За значительный вклад в развитие российской культуры присуждено шесть премий (по три миллиона рублей каждая). В этом году высокую награду получит знаменитый хореограф Борис Эйфман за создание инновационного учебно-творческого учреждения – Академии танца Бориса Эйфмана. Лауреатами премии также стали художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас и директор этого же театра Кирилл Крок. Их наградят за постановку спектакля "Царь Эдип".
Дмитрий Лысенков: «Было дело, я сам когда-то тоже получал премию правительства в составе творческой группы спектакля «Маскарад». Она тогда была в три раза меньше – всего миллион. Делили мы ее на троих. Получалось, как у Гайдая «330! Каждому!». Как бы то ни было, я поздравляю своих коллег с получением этой правительственной награды. Люди они в высшей степени достойные, поэтому я рад за них!» - отметил актер.
Студия Warner Bros. намерена развивать вселенную о Гарри Поттере
Генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф, выступая на конференции, организованной Bloomberg, рассказала, что студия намерена создавать новые проекты во вселенной "Гарри Поттера".
Дмитрий Лысенков: «У меня вопрос юридического характера, а может ли студия Warner Bros. создавать что-то о Гарри Поттере без участия Джоан Роулинг? Или им все-таки придется дожидаться, когда она напишет что-то новое о юном волшебнике?» - задался вопросом артист.
Купленный на барахолке глобус продали за 11 миллионов рублей
Глобус XVI века, купленный, по признанию бывшей владелицы, за 150 фунтов на ярмарке антиквариата в Уэльсе, был продан на аукционе в Британии за 116 тысяч фунтов (более 11 миллионов рублей).
Дмитрий Лысенков: «Вот такая тяга к географии. А может быть, все мы соскучились по путешествиям, которых все мы были лишены в последние два года. И вот вместо того, чтобы любоваться планетой, утешаем себя покупкой моделей в виде антикварного глобуса», - предположил собеседник НСН.
1 января в онлайн-кинотеатре KION выйдет драмеди «Почка»
Шоураннером проекта выступила Авдотья Смирнова («Вертинский», «Кококо»). Главные роли в картине сыграли: Любовь Аксенова, Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков, Ирина Розанова и другие.
Дмитрий Лысенков: «Любовь Аксенова сыграла главную роль в «Почке». Она воплотила на экране сотрудницу пожарной службы, которая привыкла жить в свое удовольствие и думает только о выгоде. Однако внезапно она сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем. Помочь ей может только родственник. Я играю ее брата, с которым у главной героини очень напряженные отношения. Это оригинальный, яркий проект, и несмотря на серьезность темы, смешной. Так что смотрите на KION с 1 января», - анонсировал актер.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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